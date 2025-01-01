Българите са възмутени от арогантността и високомерието, от провокациите, които олигарсите устройват, за да дискредитират протеста на свободните хора. Това каза държавният глава Румен Радев пред журналисти в столичен хотел, където по-късно ще връчи Почетен знак на президента на Роберто Санторели за приноса му за развитието на българо-италианските икономически отношения. Санторели е управител на няколко фирми в България, работещи в сектора на хранително-вкусовата промишленост.

Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта, каза президентът.

По неговите думи в момента службите и специализираните структури на МВР са заети и впрегнати от същите тези олигарси срещу техните политически опоненти. Това е груба злоупотреба с власт и за нея ще се търси отговорност, каза Радев.

На въпрос към президента дали е готов да излезе със собствен политически проект от президентската институция той отговори: „ще го направя, когато най-малко го очаквате“.