Работник пострада тежко при трудов инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък.

Злополуката е станала днес, преди обяд, в един от цеховете на оръжейния завод.

Пострадалият мъж незабавно е транспортиран в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" в Казанлък. По първоначална информация, той е с тежка травма в коремната област.

Към момента лекарите оценяват състоянието му и предприемат всички необходими мерки за стабилизирането му.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. На място са уведомени компетентните органи, включително Инспекцията по труда, които ще започнат разследване на обстоятелствата, довели до поредната злополука в предприятието.

Очаква се официална информация от ръководството на "Арсенал" АД и отговорните институции по-късно през деня.