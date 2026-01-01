Проект на решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете предстои да обсъди Министерският съвет на заседание от 10:00 ч. Това съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В дневния ред е определяне на временно изпълняващ функциите на председател на Държавна агенция "Разузнаване", както и назначаване на заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване".

Проект на Решение за одобряване на финансиране на Централната избирателна комисия за 2026 г. ще обсъди кабинетът.

В проектопрограмата е още проект на поръчка за придобиване (Acquisition order) към Рамково споразумение между Министерството на отбраната на България и Министерството на отбраната на Франция чрез Генералната дирекция по въоръженията (DGA), във връзка с реализацията на проект "Придобиване на нови трикоординатни радари".