Реално ли е усещането за все по-топли лета и по-продължителни периоди на суша, как влияят жегите на работещите и с какви мерки може да се облекчи трудът им – по тези теми екип на БТА разговаря с климатолога Симеон Матев и ватмана на трамвай в София Александър Трифонов. Срещнахме се с тях през един от горещите дни през август, когато в столицата температурата беше около 30 градуса. И двамата коментираха, че топлото време не е за подценяване, а гражданите трябва да намерят начин, по който да се охлаждат.

Горещото време не е за подценяване

Достигането на рекордно високи температури вече стана традиция през последните 7-8 години, каза за БТА Симеон Матев. Най-високата температура до момента за това лято у нас е 43,5 градуса в Монтана, посочи той.

В някои отношения климатът ни започна да наподобява този на Северна Гърция, като това се вижда в Сандански, Хасково и Кърджали, където средната температура е като тази в гръцките градове отпреди 30-40 години, разясни Матев. София вече има средногодишна температура като Благоевград, а Благоевград – тази на Сандански, добави той.

Макар за страната да няма достигнат абсолютен рекорд това лято, климатологът предупреждава, че жегите стават все по-продължителни. Трябва да сме адаптирани за горещото време и да не го пренебрегваме, съветва той.

Тези продължителни горещини се отразяват негативно на хората, защото сме свидетели на поредица от дни, в които температурата не пада под 35-40 градуса, обясни Матев. По време на такива горещи вълни нощните температури също са високи и често не падат под 20 градуса, това са т.нар. тропически нощи, добави той. Организмът не успява да се охлади добре, тялото не си отпочива, горещите вълни изтощават, подчерта климатологът. По думите му вследствие на това човек става по-податлив на болести, а работоспособността намалява.

Как човек ще понесе жегите в работно време, зависи от неговата издръжливост. Ако седиш на сянка, може да седиш на открито и цял ден, но ако извършваш тежка физическа дейност под ярките лъчи на слънцето - повече от два часа сутрин и два следобед е доста изтощително, каза Матев. И предупреди – работата в горещо време може да е фатална, ако работещият не се охлажда, не приема течности и няма възможност да се възстанови.

По думите на Матев ватманите и шофьорите на градския транспорт могат да бъдат изложени на риск. Ватманът се намира на сянка, но самото превозно средство е на слънце, а голяма част от прозорците или не се отварят, или се отварят малко, коментира той. Така, ако температурата навън е екстремно висока, в помещението на ватмана може да стигне 40 градуса, отбеляза Матев, който разказа, че е участвал в експерименти за измерване на температурата в шофьорската кабина. Ако навън е до 40 градуса, вътре може да стане дори 55 градуса, а рекордът, който сме измерили, е 62 градуса, каза климатологът. При такива температури не мисля, че дори трябва да се работи, добави той. Компаниите, които са оператори на транспортни средства, трябва да вземат необходимите мерки за безопасност, като осигурят климатик или други охлаждащи средства, посочи климатологът.

Как работят ватманите без климатик

Не бих казал, че горещината се отразява добре, в кабината става над 45 градуса, когато навън е над 35 градуса, каза за БТА Александър Трифонов, който е ватман от над пет години и вози пътници по линия 22 около осем – девет часа на ден. Той смята, че миналото лято е било по-горещо, докато тази година температурите са по-поносими.

Според него горещината пречи и на пътниците, защото помещенията на старите трамваи не са охладени. Понякога на хората им става лошо, твърди той. Някои от старите трамваи са климатизирани, но само кабините на ватманите, заяви Трифонов.

Как се справяме – отваряме страничните прозорчета и пием течности. Не може да кажеш: „Няма да работя“, след което да си тръгнеш. Работиш и това е, качваш се и тръгваш, коментира ватманът.

За да пребори жегите, той приема повече течности, в почивките си купува сладолед, а в кабинета си има малък вентилатор, макар че и той не успява да охлади помещението. На първата и последната спирка имаме по около десет минути почивка, но няма къде да се охладиш. Привилегировани са тези, на които са поставени климатиците, коментира ватманът.

На въпрос защо няма сложени климатици във всички трамваи, Трифонов заяви, че са били информирани, че липсват определени части. Свикнал съм на горещо, така че нямам кой знае какви притеснения, каза ватманът с усмивка, докато напуска крайната си спирка, обръща и поема обратно в посока центъра. Въпреки горещината ватманът сподели, че работата му харесва.

Срещаме пътници, които чакат на спирките. Някои от тях разказаха, че пътуват всеки ден с трамвай, въпреки че е много жега. Отворените прозорци и люковете не вършат работа при големите горещини, сподели жена, която пътува по линия 22.

Надежда, че ситуацията в градския транспорт ще се подобри през жегите изрази и възрастна дама, която току-що бе слязла от трамвая.

На запитване на БТА от „Столичен електротранспорт" ЕАД изпратиха подробна справка за наличните климатици в шофьорските кабини и в салона с пътници. Общо 67 мотриси са фабрично оборудвани с климатични инсталации както за кабината на ватмана, така и за салона на пътниците, показва справката на „Столичен електротранспорт". На 40 трамвая предстои монтаж на климатици в салона за пътниците след тяхната модернизация в срок до септември 2030 г. На 40 вече са монтирани климатици във ватманските кабини от „Столичен електротранспорт". На 11 трамвая предстои монтаж на климатици във ватманската кабина до края на 2025 г., а на 40 други предстои монтаж след модернизация на трамваите в срок до септември 2030 г. Всички електробуси и тролейбуси са 100% климатизирани.

Обществената поръчка за доставка на климатици за мотриси тип Т6А2 и Т6А5 беше обявена през 2023 г. Договорът за доставка е за малко над 600 000 лв. Началната дата е 26 февруари 2024 г., а крайната - 25 февруари 2026 г., се посочва в Портала за обществени поръчки. В договора е записано още, че необходимият брой климатици е до 70, а единичната цена без ДДС е 8595 лв.

Изисквания при работа в топло време

В Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места са регламентирани задължения на работодателя да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата в помещенията и да осигури ефективно работещи климатични инсталации, които да осигурят оптималните температури от 18 и 25 градуса според типа работа, напомнят от Инспекцията по труда. При определени условия, когато температурите навън са много високи, законодателят е предвидил и допустима температура в помещенията до 33 градуса, уточниха оттам.

При работа на открито по-ефективни са организационните мерки като смяна на работното време или на типа работа. Работодателят е задължен да предприеме такива при подадени оранжеви и червени кодове за опасни климатични явления.

Настоящата седмица започна с предупреждение от втора степен - оранжев код, за 19 области и от първа степен - жълт код, за високи температури за девет области в страната. Днес ще бъде предимно слънчево. В сряда и четвъртък ще бъде слънчево и сухо, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.