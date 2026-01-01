„Излизаме с ясното съзнание, че към момента цената на горивото не може да рефлектира върху цената на продуктите на дребно“ – това заяви пред журналисти и. д. председател на КЗП Александър Колячев сред среща с президента Илияна Йотова.

Евентуалните шокове в цената на масовите горива евентуално биха могли да се отразят на цената на стоките на по-късен етап, така че ние ще изследваме всяко едно необосновано повишение на цената и ще наложим съответните мерки, стига да установим това, обясни Колячев.

Държавният глава се срещна с ръководствата на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите на „Дондуков“ 2. Разговорът бе продължение на срещите по нейна инициатива във връзка с мерките за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Изпълнителната директорка на НАП Милена Кръстанова съобщи, че са запознали Йотова с резултатите от извършваните от приходната агенция и КЗП проверки във връзка със Закона за въвеждане на еврото в България, с констатираните нарушения, съставените актове и наказателни постановления, наложените глоби в размер над 930 хиляди евро само от страна на НАП до момента, с плановете ни за последващите действия, свързани с увеличението на цените на горивата, вследствие възникналия конфликт в Близкия Изток.

Държавният глава е била запозната и с проследяването на цените, проследяването на веригите на доставки на стоките, за да се установи има ли и къде необосновано покачване на цените, с действията, които се извършват от НАП по подпомагане на Агенцията за социално подпомагане (АСП) за изплащане помощта от 20 евро на лицата, определени с решение на МС от миналата седмица.