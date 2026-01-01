Към 30 март 2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 4888,7 млн. куб. м. Това представлява 74,80% от общия им обем и е приблизително с 20% повече спрямо обема към март 2025. Това съобщава Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на интернет страницата си. Процентът на тези язовири е най-високият за последните седем години по отношение на стойностите, отчетени към същия календарен период, уточниха оттам. МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.

Със 100% запълване са язовирите „Камчия“, „Ясна поляна“, „Асеновец“ и „Пчелина“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Александър Стамболийски“, „Кричим“ и „Ивайловград“.

С настъпването на пролетта и очакваното пълноводие при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници, допълват от МОСВ.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) до края на тази седмица валежите от дъжд ще продължат, като през нощта срещу четвъртък значителни по количество ще са в Южна България и планинските райони. В края на седмицата ще има по-значителни временни разкъсвания на облачността и валежи на по–малко места, съобщи още МОСВ.

На 30 март речните нива в по-голямата част от речните басейни ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. На 1 и 2 април, в резултат на валежите, се очакват повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, посочиха от министерството.

МОСВ напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

През нощта облачността над по-голямата част страната ще е значителна и на отделни места, главно в източната половина, ще има валежи от дъжд, съобщи НИМХ.