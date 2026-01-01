Международна организирана престъпна мрежа за трафик на оръжия и наркотици е неутрализирана при мащабна спецоперация, координирана от Европол и проведена едновременно в България, Испания и Гърция.

Акцията, под кодовото име „Тракия“, е реализирана на 23 март, като при нея са задържани общо 21 души. Лидерът на престъпната група е арестуван в София от служители на ГДБОП, а останалите ключови участници са задържани при паралелни операции в Испания и Гърция.

По данни на разследващите, мрежата е осъществявала трафик на огнестрелни оръжия от Турция и Западните Балкани към държави от Европейския съюз. След влизането им в Европа, оръжията са били използвани като „разменна валута“ при сделки с наркотици.

Основният заподозрян е турски гражданин с разрешение за пребиваване в Гърция. Установено е, че той е координирал доставките на оръжие към Испания, както и обратния трафик на наркотични вещества – основно марихуана – през България и Гърция към Турция. Към момента текат процедури по екстрадицията му към Испания.

ГДБОП

Разследването започва още през март 2025 г., след като полицията в Каталуния разкрива незаконен внос на оръжия към престъпни групи в региона. Постепенно е установена добре организирана логистична схема, при която оръжията са били укривани в специално изградени тайници в автомобили и товарни превозни средства.

Част от трафикираните оръжия са били т.нар. „франкенщайн“ модели – съставени от оригинални части и ръчно изработени компоненти, което ги прави трудни за проследяване.

Паралелно с това разследването разкрива и мащабен канал за трафик на наркотични вещества. Според данните мрежата е разполагала с капацитет да транспортира до 1,5 тона марихуана месечно по сухопътни и морски маршрути към Турция и Гърция, където стойността ѝ значително нараства.

В рамките на операцията са иззети 8 огнестрелни оръжия, заглушители, както и 587 килограма марихуана и 76 килограма хашиш. Общата стойност на иззетите наркотици на черния пазар се оценява на около 4,4 милиона евро.

В България, освен предполагаемия организатор, са задържани още двама участници в схемата. В Испания са арестувани 18 души в различни градове, включително Барселона, Матаро, Сабадел, Льорет де Мар и Малага.

Операцията е проведена с активното съдействие на гръцките служби за борба с организираната престъпност, като обменът на информация между страните е осъществяван чрез защитените канали на Европол.

Според разследващите, дейността на групата е подпомагала организираната престъпност в редица държави, като е увеличавала както финансовите ресурси, така и въоръжения капацитет на криминалните структури. Разследването по случая продължава.