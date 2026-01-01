Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ отправи предложения за мерки, които да бъдат предприети с оглед на настоящата икономическа и политическа ситуация. Една от тях е за спешно изготвяне на средносрочна макроикономическа прогноза и проект на антикризисен бюджет, включващ адекватно актуализиране на възнагражденията и субсидии за най-засегнатите обществени сектори. Това се посочва в позиция на синдиката. От организацията настояват за разширяване на мерките за повишаване на социалната защита на най-социално уязвимите групи, деца, пенсионери, безработни и работещи на минимална заплата.

Сред предложенията на синдиката е създаване на Фонд за управление на кризи за подпомагане на предприятията за запазване на работните места. Оттам призовават и за мораториум върху всички зелени данъци - въглеродни емисии, тол такси, премахване на акциза върху електроенергията, както и за запазване на режимите и ставките на ДДС. КТ „Подкрепа“ иска и прогресивно данъчно облагане. Другото предложение е за директни помощи за домакинствата с доход до 1,5 пъти минималната работна заплата (МРЗ) на човек.

КТ „Подкрепа“ уверява, че ще продължи да отстоява правата на работещите във времена на икономически и финансови кризи. Обръщаме внимание, че жизненоважни обществени сектори остават без работещи поради ниското заплащане и условията на труд заради недалновидна държавна политика, посочват от синдиката.

„За нас е абсолютно неприемливо младите хора да не могат да си позволят жилище, пенсионерите да мизерстват, цели региони да нямат достъп до качествени социални, здравни и образователни услуги“, се казва още в позицията.

Преди седмица представители на КТ „Подкрепа“ и на КНСБ се срещнаха със служебния премиер Андрей Гюров заради последствията от ситуацията в Близкия изток. Обсъдени бяха мерки за подкрепа на гражданите и бизнеса.