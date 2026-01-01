Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа обвиняем за убийството на 48-годишен мъж в курорта "Слънчев бряг", съобщиха от държавното обвинение. Престъплението е извършено рано сутринта на 29 март.

Мъж почина след сбиване в центъра на Слънчев бряг

Първоначално между двамата е възникнало спречкване в дискотека в курорта. Те са били изведени извън заведението от частни охранители. 48-годишният е тръгнал пеша, а другият, заедно с още четирима, се е качил в такси. В района на денонощен магазин около 5:30 ч. 48-годишният мъж е пресрещнат от таксиметровия автомобил, а един от пътуващите го е нападнал. Установено е, че смъртта е настъпила в резултат на нанесени множество удари с ръце и крака в главата и торса.

Предстои прокуратурата да поиска налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража".