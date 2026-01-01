Под ръководството на Софийска окръжна прокуратура се разследва опит за убийство на полицейски служител от ГДБОП и баща му в пернишкото село Люлин, съобщиха от прокуратурата.

В случая беше замесено името на прокурорския син от Перник Васил Михайлов, въпреки че вътрешният министър Емил Дечев отрече твърденията, че той се е опитал да подпали къщата на полицай, който го разследва.

„Не е имало акция на ГДБОП по задържането на Михайлов. Предполага се, че той, заедно с още две лица, използвайки бухалки и с маски, отишли до село близо до Перник - до къщата на колегата от ГДБОП, който е бил криминалист в града. Вероятно това е провокирало агресия от страна на прокурорския син към него. Михайлов и другите с него опитали да нападнат с бухалки нашия колега, но той и баща му използвали огнестрелно оръжие - стрелял във въздуха“, разказа Дечев пред NOVA преди няколко дни. Впоследствие нападателите избягали и изоставили колата си на труднопроходим път.

Досъдебното производство е възложено на Софийската окръжна прокуратура по предложение на Окръжна прокуратура – Перник, изпратено до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, с цел гарантиране на обективно, всестранно и безпристрастно разследване. Незабавно са започнали следствени действия по делото.

Като обвиняем е привлечен, обаче, единствено 22-годишен мъж с инициали Х.С., който е подведен под наказателна отговорност за опит за убийство на повече от едно лице – полицейски служител от ГД „Борба с организираната престъпност“ и неговия баща, извършен в съучастие с неустановено лице.

По данни на разследването, на 25 март 2026 г. вечерта обвиняемият и негов съучастник пристигнали с автомобил от Перник в селото и обиколили района около дома на полицая. Малко преди 23:00 ч. те спрели автомобила и се насочили към къщата. Полицейският служител, който разпознал автомобила във връзка със служебната си дейност, излязъл пред дома си заедно с баща си, като и двамата били въоръжени със законно притежавани оръжия. От автомобила слезли двама маскирани и въоръжени мъже, които се насочили към тях. След като нападателите не се подчинили на разпореждане да спрат, били произведени предупредителни изстрели във въздуха и към земята. В резултат на това нападателите се оттеглили, качили се в автомобила и напуснали мястото. По-късно колата е открита изоставена в района на гробищния парк.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор. Предстои Окръжен съд – Перник да разгледа искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разследването продължава, като се предприемат действия за установяване и задържане на втория участник в престъплението.