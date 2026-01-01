Мъж от село Алдомировци е приет в болница с тежки изгаряния и опасност за живота, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 10:20 часа в Районното управление в Сливница от столично лечебно заведение, където пострадалият е бил настанен за лечение. По първоначални данни мъжът е получил сериозни изгаряния в областта на краката и гениталиите.

Мъж от Ихтиман е с опасност за живота, след като се е самозапалил

На място е извършен оглед от полицейски служители, като към момента причините за инцидента все още се изясняват.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.