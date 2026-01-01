Европейската комисия одобри инициатива на стойност 1,5 милиарда евро, насочена към укрепване на отбранителната индустрия в Европа и Украйна, съобщи ДПА.

По програмата компании от държавите в ЕС, заедно с Норвегия и Украйна, ще могат да кандидатстват за финансиране с цел засилване на сътрудничеството в отбраната и увеличаване на производството. "Това е възможност да ускорим съвместните усилия и да разширим капацитета си", заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс.

Средствата ще бъдат отпускани под формата на безвъзмездна помощ в през тази и следващата година. Основната ѝ цел е да се засилят технологичните бази, иновациите и партньорствата, така че Европа да бъде по-подготвена за настоящи и бъдещи предизвикателства. Над 700 милиона евро ще бъдат насочени към увеличаване на производството на ключови отбранителни компоненти и системи, включително технологии за борба с дронове, ракети и боеприпаси, както в ЕС, така и в Украйна.

Още 325 милиона евро са предвидени за съвместни отбранителни проекти с по-широко участие на държави от ЕС, като в тях ще могат да се включат Норвегия и Украйна.

Планът включва и 240 милиона евро за обществени поръчки, обхващащи системи за противодействие на дронове, противовъздушна и противоракетна отбрана, както и сухопътни и военноморски бойни системи. Допълнително 100 милиона евро ще бъдат насочени към подкрепа на стартъпи и по-малки компании в областта на отбраната чрез дялово финансиране.

Първата покана за кандидатстване по програмата се очаква да бъде обявена утре, съобщи Комисията.