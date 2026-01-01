Валежи от дъжд и сняг обхванаха Румъния през почивните дни и създадоха усложнена обстановка на много места в страната, предават местните медии.

„Зимата се завърна в Румъния, Великден наближава, а изглежда, че се подготвяме за Коледа“, отбелязва в свой репортаж по темата Телевизия Антена1.

На места в планините снежната покривка достигна 175 см, предава кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

„От средата на тази седмица отново се очаква циклон, който ще донесе нови валежи от дъжд в низините и от сняг в планините“, информира метеорологът Алина Шербан в ефира на ПРО Тв.

Оранжев код за опасност от наводнения е в сила за четири окръга на Румъния - Ковасна, Харгита, Вранча и Бакъу. Заради повишения риск от преливане на река Путна, десетки хора от Бъйлещи и Мирчещи Веки бяха евакуирани. Изградена е защитна стена от 2000 чувала с пясък.

Нестабилното време провокира и екстремно метеорологично явление близо до границата с България. Мощен смерч се образува край румънското село Чернету в окръг Телеорман, разположено на няколко километра от Русе. Местните хора го описаха като мини торнадо.