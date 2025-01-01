Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни, обяви във Facebook депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков.

Той припомня, че на 15 октомври започна поетапното активиране на т.нар. кантари - вградени в асфалта сензори, които претеглят тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона и в реално време подават информация в Националното ТОЛ управление. „Една изключително важна функция на модерната тол система, която изградихме в третия кабинет на Бойко Борисов и която незнайно защо дълги години не беше пускана от служебните и редовни правителства след нас“, добавя Нанков.

Той е категоричен, че “авантата” за тировете е свършила. Депутатът обяснява, че санкционирането на нарушителите е важна стъпка в борбата с пътно-транспортния травматизъм, защото претоварените тирове са рискови участници в движението, а спирането им е важно и за съхраняване на пътната настилка, проектирана за определена носимоспособност. Използването ѝ от претоварени тирове я деформира с т.нар. “коловози” в асфалта.

На 15 октомври са издадени 297 електронни фиша на нарушители, а на 16 октомври - 147, сочат данни на Националното тол управление. Според правилата нарушителите имат 14 дни, в които могат да платят компесаторни такса от 1200 лева, за да бъде анулиран електронният фиш. Ако не го направят, им се налага глоба или имуществена санкция от 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при всяко следващо, припомня Нанков.