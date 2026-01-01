Около 1700 полицейски служители от Главна дирекция "Жандармерия", Главна дирекция "Национална полиция", областните дирекции към Министерството на вътрешните работи и Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) ще отговарят за реда на предстоящия днес финал на Суперкупата на България между футболните отбори "Левски" и ЦСКА. Това съобщи на брифинг началникът на сектор "Масови мероприятия" - СДВР гл. инспектор Иван Георгиев.

Полицейските служители могат да бъдат увеличени във всеки един момент при необходимост или преценка на ръководителя, заяви Георгиев. Той добави, че за волейболната среща, която е по-късно днес, са мобилизирани още полицейски служители, които в зависимост от оперативната обстановка ще се насочват от едното към другото мероприятие.

Георгиев посочи, че от около 12:00 ч. вече е разположена охрана, като към момента полицейски служители се разполагат и в стадиона. За информация на феновете, ще бъде обособена зона около спортното съоръжение, в която ще има разположени контролно-пропускателни пунктове (КПП), след това ще има втора проверка от две охранителни фирми. Възможно е феновете да бъдат проверени и предварително и трети път на територията на град София.

Няма да бъдат допускани зрители, които имат в себе си забранени вещи и предмети като хладно оръжие, огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, предмети, с които възнамеряват да прикрият лицето си, стъклени бутилки, дървени или метални прътове и предмети, с които могат да наранят себе си и околните.

Все още не е извършена проверка на спортното съоръжение, като това ще се случи след 17:30 ч.

Системата за видеонаблюдение в централна градска част на София ще бъде използвана максимално, както и тази на спортното съоръжение с цел установяване на лица, които са извършители на противообществени прояви или лица, които са с наложени забрани за посещения на спортни мероприятия в страната и чужбина, допълни той. На въпрос относно изправността на камерите, Георгиев обясни, че всичките са в цялост и работят перфектно към момента.

Поради големия зрителски интерес е възможно затрудняване или дори спиране на движението, но колегите от Пътна и Охранителна полиция ще предприемат мерки своевременно пътното движение да бъде възстановено, допълни Георгиев.