Парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството не заседава поради липса на кворум, каза председателят ѝ Илиана Жекова (ГЕРБ-СДС).

В дневния ред беше предвидено разглеждането на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2026 г., внесен от Министерския съвет.

Има десет присъстващи народни представители, трябват ни 11 за откриване на заседанието, заяви Илиана Жекова.

За участие в заседанието се регистрираха представителите на ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“, „БСП-Обединена левица“ и „Величие“, каза Жекова. Тя коментира, че прекратяването на заседанието не възпрепятства процедурата по разглеждане на Законопроект за държавния бюджет в пленарна зала.

Комисията по демографската политика, децата и семейството не е водеща за разглеждането на Законопроекта за държавния бюджет. Това, че в момента заседанието не се състоя поради липса на кворум, няма да бъде препятствие за разглеждането му в зала, ако той бъде подкрепен на Комисията по бюджет и финанси, добави Жекова.