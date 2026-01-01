Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се самосезира след сигнал за междуселищни автобуси, които не са пригодени за хора с увреждания. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.

След доклад на председателя на КЗД Елка Божова е взето решение да бъде образувано производство и да се направят необходимите проверки с цел гарантиране на принципа на равно третиране на гражданите, посочват от комисията. Оттам отчитат нарушение на Закона за защита от дискриминация във връзка с признак „увреждане“, т.е изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места, се смята за дискриминация.

От КЗД обръщат внимание, че в много случаи пътуването с автобус се явява единствена възможност за достигане до определени населени места в страната, до които не е изградена железопътна мрежа. „Липсата на алтернативна възможност за пътуване поставя хората с намалена подвижност в абсолютна изолация и в определени случаи ограничава правото им на достъп до водещи услуги – като здравеопазване и образование“, се посочва в доклада по повод проверката.

През миналата година са образувани 508 производства за защита от дискриминация, почти три пъти повече от предходната година, когато са били 179, заяви в края на януари т.г. Елка Божова.