Кметът на район "Люлин" Георги Тодоров се оплака от липсата на решение за справянето с отпадъците в района. “Това, което беше предоставено като уверение след мое настояване, беше че още тази седмица ще влязат още пет камиона на терен в “Люлин” и ще започне по-интензивното извозване на боклука. Съответно през следващата седмица до коледните празници, трябва ситуацията да е напълно овладяна. Между 6 и 8 камиона са необходими като бройка за регулярното извозване на отпадъците. Тези пет камиона ще бъдат изцяло и само на терен в “Люлин”, а останалите камиони, които допълнително ще бъдат тук, са от останалите райони “Красно село” и “Красна поляна”. Мисля, че планът, ако се изпълни в такъв мащаб, би било напълно достатъчно”, каза пред БНР Тодоров.



Районният кмет разказа също, че вчера поискал среща с кмета Васил Терзиев, която се е състояла, но без него и на нея е обсъдено с колегите му от Столичната община и представители на “Софтекострой” ситуацията и е начертан този план, за който Георги Тодоров обеща да следи много внимателно дали и как се спазва.

“Моята роля в случая с гражданите на терен е постоянно да анализира ситуацията и да предоставя обективно какво се случва, така че да може да се защитят интересите на люлинчани, а не да прикривам нечии проблеми, които се натрупват. Ситуацията в момента не е кризисна, а бедствена, защото има изключително много натрупани отпадъци от края на миналия месец, когато СПТО бяха на терен, но те за съжаление постепенно оттеглиха своя ресурс и сега “Софтекострой” се бори да навакса. За щастие е помислено и има план да се увеличава капацитетът на дружеството”, посочи Георги Тодоров.



“Истината е, че кризисната ситуация, когато е временна и когато има организация, нещата се случват. Имаше подобрение в ситуацията наистина в началото на ноември, но липсата на дългосрочно и трайно решение на проблема доведе до това, на което сме свидетели тук”, допълни той и даде пример с останалите райони на София, където се справят някъде по-добре, другаде - по-зле.



Столичният общински съвет гласува да отпусне 9 млн. лв. на общинските дружества, които са поели извозването на боклука. Освен това от Столичната община работят и за постигане на системно решение и гарантиране на чистотата на града.



Георги Тодоров заяви и, че през ноември е стартирала процедурата за отчуждаване на частните терени - близо 18 дка, които се намират на територията на бъдещия парк в “Люлин”, който ще е с обща площ от близо 50 дка. Това е стъпка към проектирането и изграждането на бъдещия парк в района.