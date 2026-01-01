Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Радослав Миленков се срещна с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата отново бе закрита. След нея той бе категоричен: "Няма да стана служебен премиер, прекалено много ангажименти имам в Европейската централна банка (ЕЦБ) и в Българската народна банка (БНБ). Аз съм давал аргументите си и преди, те са известни, повторих ги и пред г-жа Йотова. В момента ръководя две управления в БНБ с всички произтичащи от това ангажименти и ограничения, така че не е изненада за никого моята позиция".

По думите му процесът на въвеждане на еврото у нас върви гладко и по план. "Има спорадични случаи, които ние проверяваме и реагираме. До месец-два този процес като интерес няма да е на фокус вече. Доволен съм как върви процесът. Очакваме да видим стабилни лихвени проценти в краткосрочен хоризонт", посочи Миленков.

След консултациите при Йотова: Димитър Радев също отказа да стане служебен премиер

По-рано президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев и подуправителя на банката Петър Чобанов.

Днес предстои и разговор между Илияна Йотова и подуправителя на БНБ Андрей Гюров.

Петър Чобанов отхвърли предложението на Йотова – не иска да бъде служебен премиер

Вчера, в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, президентът Илияна Йотова се срещна с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян.

Всички до момента отказаха поста служебен премиер.