С акцент върху социалните мрежи ще продължи миналогодишната кампания на Коалиция HPV за превенция от човешкия папилома вирус (ЧПВ). Цели се повишаване на информираността за свързаните с вируса ракови заболявания и възможността за предпазване чрез ваксина, съобщиха от коалиция HPV.

Кампанията ще бъде насочена както към родителите на момичета от 10 до 18 ненавършени години и на момчета от 10 до 14 ненавършени години, така и към общопрактикуващите лекари, педиатри и гинеколози, които информират родителите и поставят ваксините срещу човешкия папилома вирус. Ще има специално видео за ученици и родители ще пусне най-награждаваната образователна платформа "Уча.се".

От 2025 г. бе дадено началото на Национална програма за първична профилактика на раковите заболявания, причинявани от HPV (2025 – 2030 г.), в която бяха включени и момчетата от 10 до 14 ненавършени години. През миналата година са поставени над 18 000 дози ваксини срещу HPV, включени в програмата са над 10 000 момичета и момчета. От началото на 2026 г. вече се прилагат безплатни HPV ваксини не само за момичетата от 10 до 14 г., но и за пропусналите да се ваксинират момичета от 15 до 18 ненавършени години, припомнят от коалиция HPV.

Разширяването на обхвата на безплатната имунизация срещу човешкия папилома вирус е значимо постижение, защото инфекцията е полово неутрална – мъжете също се заразяват и страдат от ракови заболявания, причинени от HPV, коментира д-р Гергана Николова, дм – главен координатор на Коалиция HPV.

Кампанията в социалните мрежи ще съвпадне с Международния ден за информираност за човешкия папилома вирус – 4 март. Тя ще продължи до 9 март, когато коалиция HPV ще отпразнува три години от своето създаване. Инициативата е свързана и с Европейската седмица за профилактика на рака на маточната шийка (19 – 25 януари).

Преди ден бе публикуван клип на служители на Министерството на здравеопазването с лични послания с призив за отговорност към здравето по случай Европейската седмица за превенция на рака на маточната шийка. По данни на Европейска комисия този вид онкологично заболяване може да бъде предотвратен в най-голяма степен чрез ефективни превантивни политики, включително ваксинация и организиран скрининг. Ракът на маточната шийка заема второ място по честота сред онкологичните заболявания при жените на възраст между 15 и 44 години.