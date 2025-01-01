Екипи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) вече са на терен и оказват помощ на хората, пострадали от наводненията, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Още от петък (3 октомври) те правят обходи на засегнатите населени места, за да могат максимално бързо да направят оглед на щетите и да съдействат на хората да кандидатстват за получаване на еднократна помощ при бедствие. Максималният ѝ размер е трикратният размер на линията на бедност или 1914 лв.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов е в постоянна комуникация за хода на процеса, посочиха от пресцентъра и добавиха, че екипът на министерството вече работи по възможността да бъдат отпуснати допълнително средства на пострадалите, както беше направено при пожарите през лятото.

От социалното министерство припомниха, че с решение на Министерския съвет (МС) по предложение на социалния министър в края на юли беше дадена възможността на пострадалите при пожарите да кандидатстват освен за еднократната помощ и за допълнително 3000 лв. Условието за получаването на двата вида подкрепа е пострадалото жилище да е основно за семейството и да е законно построено.

Освен това засегнатите от бедствието семейства могат да получат още 2500 лв. през фонд „Социална закрила“ за закупуване на обзавеждане и техника като хладилници и печки, обясниха от МТСП.

От министерството изразиха съболезнования на семействата на жертвите на стихията.

Екипи на полицията, жандармерията и пожарната ще извършат днес повторен обход за оценка на актуалното състояние и определяне на приоритетните участъци за разчистване, съобщиха по-рано от Областната управа в Бургас. Предстои оглед на пострадалите сгради за оценка на тяхната устойчивост и безопасност за обитаване. След това специализирани комисии ще пристъпят към описване на щетите и набелязване на мерки за възстановяване.