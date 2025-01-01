Тромбозата остава едно от най-сериозните и често подценявани състояния, застрашаващи живота. Със своето тихо начало и потенциално фатални последици, тя е водеща причина за инфаркт, инсулт и белодробна емболия. Медицинските експерти подчертават - превенцията е ключова – с ранно разпознаване на рисковите фактори, активен начин на живот и навременна профилактика, можем да спасим животи.

Тромбозата се характеризира с образуването на кръвен съсирек или тромб във вените или в артериите и по този начин да затрудни или спре кръвотока през засегнатия съд. Това е едно потенциално сериозно заболяване, което може да доведе до различни проблеми, в това число инфаркт, инсулт, остра артериална или венозна тромбоза на крайниците или вътрешните органи, водещи до други тежки усложнения, коментира капитан доцент Светозар Марангозов, част от екипа на Клиника по съдова хирургия на ВМА.

Какви са фактите?

♦ Може да няма симптоми – кръвните съсиреци може да са асимптоматични в началото на своето образуване или да причинят уголемяване и болка в крайниците, когато запуши изцяло кръвоносния съд.

♦ Кръвните съсиреци могат да се отделят – кръвните съсиреци могат да се отделят (откъснат) и да се преместят чрез венозните съдове в белите дробове (белодробна емболия), причинявайки проблеми с дишането, понякога и смърт. Когато те се образуват в сърцето или други области артериалната система, могат да достигнат до различни части, нарушавайки кръвоснабдяването на различни органи и системи и да причинят инфаркт, инсулт или силна болка в крайниците.

♦ Някои пациенти са по-уязвими – хората с автоимунни заболявания, тромбофилии, атеросклеротични промени по съдовете са изложени на повишен риск.

♦ Без рутинен скрининг – налични са рутинни скринингови тестове за често срещани заболявания като диабет и висок холестерол, но няма базирани на доказателства скринингови тестове за кръвни съсиреци.

♦ Начинът на живот е важен за превенцията – някои рискови фактори като възраст или фамилна анамнеза са непроменими.

Има два основни вида тромбоза: венозна и артериална. Първата може да бъде причинена от заболяване или нараняване на вените на крайниците; неподвижност на крайник (най-често долен) по някаква причина; счупена кост; затлъстяване; наследствени заболявания; автоимунни заболявания или пък прием на лекарства, които повишават риска от съсирване. Артериална тромбоза може да бъде причинена от втвърдяване и стесняване на артериите, наречено атеросклероза. Когато възникне артериална тромбоза в кръвоносен съд в мозъка, това може да доведе до инсулт. Рисковите фактори и за двете състояния в по-голяма си част се припокриват, подчертава съдовият хирург.

Рисковите фактори за венозна тромбоза

► Фамилна анамнеза за кръвен съсирек в дълбока вена, наречена дълбока венозна тромбоза

► Тромбофилии

► Анамнеза за дълбока венозна тромбоза

► Хормонална терапия или противозачатъчни лекарства

► Бременност

► Нараняване на вена, като например от операция, фрактура или друга травма

► Липса на движение, например след операция или по време на дълго пътуване

► Наследствени нарушения на кръвосъсирването

► Централен венозен катетър

► Напреднала възраст

► Тютюнопушене

► Наднормено тегло или затлъстяване

► Някои заболявания като рак, сърдечни заболявания, белодробни заболявания или болест на Крон

► Дехидратация

Рисковите фактори за артериална тромбоза

► Тютюнопушене

► Злоупотреба с алкохол

► Диабет

► Високо кръвно налягане

► Висок холестерол

► Липса на активност и затлъстяване

► Лоша диета

► Фамилна анамнеза за артериална тромбоза

► Липса на движение, например след операция или по време на дълго пътуване

► Напреднала възраст

► Аритмия

Симптомите на всеки човек могат да варират, но задължително трябва да потърсим специализирана помощ при болка в единия крак (обикновено прасеца или вътрешната част на бедрото); подуване на засегнатия крайник; болка в гърдите; изтръпване или слабост от едната страна на тялото; внезапно нарушение на съзнанието. Изстиване и изтръпване на крайниците.

Лечението на тромбозата обикновено включва антикоагулантни лекарства, които помагат за предотвратяване на образуването на нови тромби и поддържане на нормалната циркулация на кръвта.

Каква е превенцията?

► Повишаване н физическата активност

► Извършване на упражнения на краката по време на дълги пътувания

► Спиране на тютюнопушенето

► Корекция на тегло

► Контрол и лечение на други заболявания като диабет, високо кръвно налягане и висок холестерол.

► Редовни профилактични прегледи, особено при рисковите групи.