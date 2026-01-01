Централната избирателна комисия (ЦИК) прие решение за гласуването на избиратели с увредено зрение и проблеми с придвижването.

Тези избиратели имат възможност да гласуват в определена секция на партерен или нисък етаж, или в друга секция по техен избор, когато секцията им по постоянен адрес не е подходяща, обясни заместник-председателят на ЦИК Росица Матева по време на заседанието на комисията.

Новото и различното в това решение е включването на създаването на аудиофайлове с кандидатски листи с цел информираност на незрящите избиратели, информира тя.

Ако бъдат създадени аудиофайлове, се предвижда тези табла да бъдат поставени пред секциите, определени за гласуване за хора с увредено зрение, допълни Матева.

На тези хора се предоставят QR кодове, с които могат да стигнат до аудиофайловете с кандидатските листи, за да бъдат информирани кои са кандидатите, за които могат да гласуват, допълни тя.