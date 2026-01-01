Хората с увредено зрение или затруднения в придвижването могат да гласуват в секция, различна от тази, в чийто избирателен списък са вписани, ако тя е по-удобна и достъпна за тях.
Това напомнят от Централната избирателна комисия (ЦИК) във връзка с предстоящия вот.
Избирателите могат да изберат секция, която е по-близо до дома им или се намира на достъпен етаж, без стълби и други препятствия.
Какви документи са необходими?
В изборния ден е необходимо избирателите да представят документ за самоличност и да попълнят на място в секцията декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
Не по-късно от седем дни преди изборния ден общините обявяват секциите, специално определени за гласуване на хора с увредено зрение или затруднения в придвижването.
Избирателите с увреждания могат да упражнят правото си на глас и с придружител по свой избор.
Всичко по темата вижте на сайта на ЦИК - cik.bg.