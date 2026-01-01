Иван Димов спечели златен медал в изхвърлянето в категория до 65 килограма на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия.

Българинът записа три успешни опита - на 137, 141 и 145 килограма, като с последния изравни и актуалния европейски рекорд. Така той изпревари с два килограма световния шампион от Турция Мухамед Озбек, който остана втори със 143. Трети във временното класиране е друг турчин - Ферди Хардал, който има 135 килограма.

Здравко Пеловски пък е седми след изхвърлянето със 124 килограма.

Малко по-късно започват и опитите в изтласкването.

По-рано днес Ангел Русев взе златото в двубоя в категория до 60 килограма, а в неделя Бояна Костадинова завоюва бронз при жените до 48 килограма.