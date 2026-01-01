Президентът Илияна Йотова проведе среща с представители на институциите, отговорни за гарантирането на честността на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

В нея участваха членове на Централната избирателна комисия, служебните министри на електронното управление и на външните работи Георги Шарков и Надежда Нейнски, служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев, както и изпълнителният директор на "Информационно обслужване" Ивайло Филипов.

"Срещата не е формална. Важно е да видим докъде сме стигнали в подготовката и дали сме изпълнили обещанието да се проведат честни избори. Отделила съм достатъчно време, за да чуя всеки от вас", заяви Йотова.

Интересът за гласуване в чужбина е голям, обяви служебната външна министърка.

Подадени са 60 904 заявления, което е приблизително двойно повече от подадените на предходните парламентарни избори през 2024 година.

Изборите ще бъдат организирани в 493 избирателни секции в 55 държави.

От 7 април се изпращат изборни книжа и материали за отдалечените секции.

Днес се очаква да бъде даден достъп до склада с машините, за да бъдат изпратени до СИК-овете. "Предвидено е да потеглят по маршрутите на 14, 15 и 16 април", заяви Нейнски.

потвърди, че днес ще има готовността да се предадат на Министерството на външните работи машините за гласуване, за да се изпратят до съответните избирателни секции.

"Особено много са подадените заявления спрямо 2024 година във Великобритания", допълни тя.

Машините за гласуване извън страната са 130 в 20 държави.

"Ще бъде публикувана карта на изборните райони, както за страната, така и избирателните секции извън страната, която ще предоставя информация преди изборния ден за номера на избирателната секция, нейния адрес, а след изборния ден подробна информация свързана с гласуването в конкретната избирателна секция", заяви тя.

Нейкова благодари на "Информационно обслужване" за разработването на тази карта, която се очаква да бъде публикувана на 9 април.

Разработеното мобилно приложение за изборите е изтеглено над 2200 пъти към настоящия момент, каза изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов. Взаимният контрол може да бъде правен с това приложение, така че протоколите, които идват в нашите компютърни центрове, да бъдат с минимални грешки или без такива, отбеляза Филипов. Той участва в среща между президента Илияна Йотова и представители на институциите, отговорни за гарантирането на честността на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Филипов апелира обществото да използва приложението, което е напълно безплатно.

По отношение на видеонаблюдението дейността по инсталация на телефоните, пакетирането и подготовката на експедиция ще приключи днес и от вторник сме готови да ги експедираме до областните управители, посочи той. От последните избори през 2024 г. в секциите с видеонаблюдение са извлечени 11 556 записи. Убеден съм, че сега ще покрием тези числа, а може би и малко повече, добави Филипов.

По думите му има числа, които са били притеснителни на ниво парламентарни избори през 2024 г. Има около 14 РИК, в които има единични случаи, например в Благоевград има СИК, който е бил връщан 18 пъти за грешки, обясни той. Ивайло Филипов уточни, че друго нововъведение е системата за компютърна обработка на данните от гласуването на изборите, на която вчера „Информационно обслужване“ АД направи публична демонстрация.