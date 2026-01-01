Как гласуват българите в първите часове на изборния ден? Следим развитието на избирателната активност на президентските избори на 25 октомври 2026 г. по данни на ЦИК и екзитполовете на социологическите агенции.

Данните на Централната избирателна комисия

Избирателната активност към 16:00 часа е 24,12%. Най-високата избирателна активност в страната е в 23 изборен район в София – 25,9%, а най-ниска е в Кърджали – 6,77%. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова на третия брифинг за хода на президентските избори.

„На предходните избори за президент през 2021 г. избирателната активност по това време е била 24,12%“, отбеляза Балова.

Към този момент в ЦИК са пристигнали 4 жалби и 50 сигнала. Общо 23 машини са преустановили работа като в засегнатите избирателни секции гласуването продължава с хартиени бюлетини.

По думите ѝ още две машини за гласуване са спрели да работят. Това обаче не е възпрепятствало изборния процес, тъй като във всяка от засегнатите секции има по две устройства и гласуването продължава с изправната машина.

От ЦИК разясниха и реда, по който секционните избирателни комисии ще отчитат резултатите след края на изборния ден. „Когато се обяви краят на изборния ден, член на СИК въвежда съответния ПИН код на машината и се натиска полето за закриване на изборния ден. След повторно потвърждение машината разпечатва финален отчет с резултатите от гласуването“, каза още Балова-Цветкова.

Документът се разпечатва в три екземпляра, които се прилагат към протоколите на секционните избирателни комисии. При необходимост могат да бъдат предоставени и допълнителни копия на лицата, които имат право на това, сред които представители на политически партии, инициативни комитети, застъпници и наблюдатели.

Балова-Цветкова уточни, че окончателният отчет, разпечатан от машината, удостоверява официалните резултати от машинното гласуване и задължително трябва да бъде подписан от всички членове на секционната избирателна комисия.

Exit poll на социологическите агенции

Избирателната активност на президентските избори към 16:00 часа е 16,04%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция „Тренд”, направен по поръчка на NOVA.

Избирателната активност в страната към 15:00 часа е 15% според екзитпола на "Мяра".

Припомняме, че избирателната активност в страната към 14:00 часа е 13,4 според екзитпола на „Тренд“. Избирателната активност в страната към 12:00 часа е 5,8%.

До момента са гласували 385 092 избиратели, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова на втория брифинг за хода на президентските избори.

Най-висока е активността във Видинска област – 8,12%, а най-ниска е в Кърджали – 2,56%.

📊 Избирателната активност по часове:

15:00 - 15% според екзипола на "Мяра"

според екзипола на "Мяра" 14.00 - 13,4 според екзитпола на „Тренд“

според екзитпола на „Тренд“ 13.00 ч. – 11,3% според екзитпола на „Мяра“

според екзитпола на „Мяра“ 12.00 ч. – 5,8% според данните на ЦИК

според данните на ЦИК 12.00 ч. – 9.1% според екзитпола на "Тренд"

според екзитпола на "Тренд" 11:00 ч. – 6,6% според екзитпола на „Мяра“

според екзитпола на „Мяра“ 10:00 ч. – 4,4% според екзитпола на „Тренд“

според екзитпола на „Тренд“ 09:00 ч. – 2,4% според екзитпола на „Мяра“

според екзитпола на „Мяра“ 08:00 ч. – 1,1% според екзитпола на „Тренд“

БГНЕС

Избирателната активност показва възходяща тенденция с напредването на изборния ден. Данните са от екзитполове на различни социологически агенции и отразяват резултатите към посочените часове.

Следете актуализациите за активността на избирателите през целия изборен ден.

България избира седми президент: Всичко важно за гласуването с машина и бюлетина

Днес българските граждани избират президент и вицепрезидент. Близо 6,6 милиона души имат право на глас, като за 46 001 от тях това са първите избори, в които могат да участват. Гласуването е основно машинно, а хартиени бюлетини се използват само в определени секции.

Изборният ден започна в 7:00 часа и ще приключи в 20:00 часа.