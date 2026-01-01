Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев излезе с позиция по повод съобщеното по-рано от министър-председателя Андрей Гюров, че прокуратурата е стартирала проверки на него самия, на министри, в това число и на главния секретар на МВР.

„Да, разпитваха ме. Да, проверяват ме. Но това не ме плаши. Защото оценката за работата ни не се пише от търговците на бюлетини. Тя се пише от хората. От вас. Съвестта ми е чиста. Спя спокойно. Защото знам, че действията ми бяха и продължават да бъдат единствено в интерес на всички български граждани“, потвърди в позицията си Кандев.

Той обясни, че се е съгласил да поеме този пост с ясното съзнание, че ще е трудно и заради това, че доверието на гражданите в МВР е ниско.

„Когато си полицай цял живот, като мен, това е много повече от болезнена констатация. През последните два месеца аз и екипът ми направихме всичко по силите си, за да защитим най-важното – правото на свободен глас и провеждането на честни избори. Лично обиколих всичките 28 областни дирекции на МВР. Говорих с полицаите на терен. Опитах се да счупя страха. Да премахна онова убеждение, че ако си свършиш работата съвестно и по закон, можеш да сбъркаш, защото това няма да се хареса на някого“, допълни главният секретар на МВР.

По думите му зад всяка успешна акция през последните месеци стои план - ясен и конкретен: „Да преборим онези, които крадат бъдещето ни.

„Сега е моментът, в който всичко зависи от нас. Излезте и гласувайте. Масово. Свободно. Без страх. Вашият глас е по-силен от всеки полицай в униформа. По-страшен за крадците на гласове от всяка акция. По-тежък от всеки подготвен плик с пари и тетрадки с вересии. Изборът е ваш“, призова Георги Кандев.

По-рано служебният премиер Андрей Гюров призова прокуратурата да доведе разследванията докрай и подчерта, че правителството ще продължи да работи за провеждането на честни избори. Гюров изрази увереност, че гражданите ще направят „мъдър избор“ и че „нищо и никой няма да подмени волята им“.