Излезте и гласувайте - за това призова служебният премиер Андрей Гюров в началото на заседанието на Министерския съвет по повод наближаващата предизборна кампания за предстоящия вот на 19 април.

"Когато избирателна активност е висока, контролираният и купеният вот губят своята сила. Когато много хора гласуват, малцинството, което се опитва да изкриви демокрацията, губи своето влияние. Затова на тези избори най-голямата победа ще бъде участието на българските граждани", допълни той.

Министър-председателят припомни защо служебното правителство е тук в момента. "Защото миналата година стотици хиляди граждани излязоха по улиците и площадите на цялата страна и отказаха да приемат, че властта може да е средство за употреба на малцина, за сметка на всички останали, отказаха да приемат, че закони може да се гласуват за 26 секунди без обсъждане и че справедливостта може да е функция на връзки и зависимости. Изборите са пряк отговор на този глас", посочи Андрей Гюров.

Той заяви, че те, като правителство, няма да участват в предизборната кампания и нямат кандидати и листи, но имат една голяма отговорност и тя е да направят, така че "българските граждани да могат да упражнят своето право на глас спокойно, прозрачно и по един честен начин".

Служебният премиер акцентира върху последователните действия на правителството по организацията на честен вот. В ход са операции на МВР срещу купуването и продаването на гласове. Държавата въведе ясни стандарти в изборния процес. Слага се край на тъмните стаички и се въвеждат еднакви паравани навсякъде - те ще гарантират тайната на вота, но няма да позволят да се внасят, снимат и контролират бюлетини. И не на последно място - кабинетът попречи социалните помощи и дървата за огрев да се използват като средства за натиск, изброи Гюров.