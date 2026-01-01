Червеният кръст и Турският Червен полумесец изпратиха спешен хуманитарен конвой от Турция към Иран на фона на „отчаяна“ хуманитарна ситуация в страната, предаде АФП.

„Хуманитарните нужди в Иран са изключително големи“, заяви говорителят на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец Скот Крейг. По думите му здравната система е сериозно разрушена, а мащабните щети по инфраструктурата, както и тежките психологически последици за населението, допълнително задълбочават кризата.

Помощта идва в момент, когато примирието между САЩ и Иран остава нестабилно, като двете страни се обвиняват взаимно в нарушения. Конфликтът е отнел живота на над 2000 души за последните пет седмици.

Конвоят включва около 200 комплекта за лечение на травми за пострадали при бомбардировки, както и четири камиона с общо 48 тона помощ — временни убежища за разселени семейства, хигиенни пакети и материали за първа помощ. Това е една от първите международни доставки за Иран от началото на конфликта, като логистиката е затруднена от нарушения в глобалните вериги за доставки.

Според турските власти около 3,6% от населението на Иран е разселено, а 62 000 жилища и над 20 000 предприятия са разрушени. Значителни щети са нанесени и на Иранския Червен полумесец, включително десетки центрове и линейки.

Очаква се конвоят да достигне Техеран в рамките на 48 часа, след което помощта ще бъде разпределена към центровете за настаняване на разселени хора.