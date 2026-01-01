Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува във фейсбук разяснителни стъпки за гласуването с машина и хартиена бюлетина на предстоящите избори на 19 април.

Гласуване с машина

Член на секционна избирателна комисия (СИК) трябва да даде на избирателя карта за гласуване с надпис "избирател". Гласоподавателят следва да я постави в машината с чипа нагоре, след което екранът ще започне да зарежда.

Ще види първата страница на електронната бюлетина. С бутон „следваща стр.“ може да отиде на втората страница. Гласува се чрез докосване на сензорния екран с пръст. Когато изборът е направен, трябва да бъде натиснат бутонът „преглед“. Ако изборът е верен, се натиска „гласуване“.

Каква е работата на секционните комисии: Указания на ЦИК за 19 април

След звуковия сигнал се взема разписка, която трябва да бъде сгъната и представена за печат на член на СИК. Пуска се в прозрачната кутия с надпис "бюлетини от машинното гласуване".

Вот с хартиена бюлетина

От ЦИК казаха още, че избирателят следва да се запознае с имената на кандидатите за депутати на таблото пред избирателната секция. Член на комисията откъсва бюлетината от кочана, поставя един печат на гърба и я подава на избирателя.

ЦИК показа как изглеждат бюлетините за гласуване на изборите на 19 април (ВИДЕО)

Зад паравана следва да бъде отбелязано със син химикал със знак Х или V, само в едно квадратче – за партия, коалиция, независим кандидат или „не подкрепям никого“.

След като избирателят е гласувал за формация, може да отбележи и предпочитание за кандидат в кръгчето. Сгъва бюлетината, така че да не се вижда изборът, подава я за втори печат и откъсване на номера. Пуска бюлетината с двата печата на гърба в урната.

Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151, съобщи заместник-председателят на ЦИК Росица Матева. В 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за гласуване с машини, а в 2641 – само с хартиени бюлетини.