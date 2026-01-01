Хиляди чуждестранни туристи пристигнаха за Великден, сред тях и много българи. На Разпети петък магазините и заведенията са затворени, църквите се изпълват с хора, за да отдадат почит пред саможертвата на Исус Христос на кръста, пише БНР.
Днес гърците са на строг пост, като повечето пият само вода.
Традицията изисква кръстницата да занесе на детето нови дрехи, играчки и задължителната свещ, с които ще отиде на църква на Възкресение.
Телевизиите излъчват поклонението във Вселенската патриаршия.
Правителството съобщи, че утре гръцка делегация ще посети Йерусалим и ще донесе Благодатния огън със специален полет от Израел.
Полицията въведе извънредни мерки по контрол на трафика. Забраниха движението на камиони, за да се улесни трафикът на леки автомобили. Полицейски патрули има почти през 20 километра. Извършват се масови проверки на водачите.
Хотелиерите съобщават, че с около 30% са по-малко туристите в сравнение с миналата година поради високите цени на горивата.
