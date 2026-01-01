Тази година 76,2 процента от румънците ще посрещнат Великден у дома, показва проучване на социологическата агенция ИНСКОП, цитирано от кореспондента на БТА Мартина Ганчева.

Близо десет процента ще отидат при роднини или приятели, 2,5 на сто са планирали почивка в страната, 1,8 процента ще бъдат на почивка в чужбина, 3,7 на сто все още не са решили, 6 процента казват, че няма да правят нищо специално, а 0,2 на сто не знаят или не отговарят.

За 73,4 процента от анкетираните Великден е предимно религиозен празник, 12,1 на сто го възприемат като семеен празник, 6,9 процента - като културна традиция, 5,4 на сто - като търговски празник, 0,9 процента - като свободен период от годината, 0,4 на сто споменават нещо друго, а 0,9 процента не знаят или не отговарят.

Почти три четвърти от румънците (75,6 процента) планират да отидат на великденска служба, 21,7 на сто няма да го направят, 2,7 процента не знаят или не отговарят.

Проучването е проведено в периода 1-7 април тази година сред 1100 участници, интервюирани по телефона. Допустимата статистическа грешка е +/- 3,1 процента, а степента на надеждност - 95 процента.