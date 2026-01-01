Хиляди хора са получили отказ за влизане в Европейския съюз, а близо 700 са били идентифицирани като „заплаха за сигурността“, откакто започна поетапното въвеждане на новата система за граничен контрол, която от днес функционира изцяло, съобщиха от Брюксел.

Т.нар. система за влизане/излизане (Entry/Exit System – EES) заменя печатите в паспортите с цифрова регистрация, с цел да направи пътуванията до Европа по-ефективни и сигурни, посочва Европейската комисия.

От старта ѝ през октомври миналата година са регистрирани над 52 милиона преминавания на границите.

Достъп е бил отказан в повече от 27 000 случая, включително на почти 700 души, „идентифицирани като представляващи заплаха за сигурността на Съюза“, предаде АФП.

„С EES поемаме контрол върху това кой влиза и излиза от ЕС, кога и къде“, заяви еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер.

Системата беше въведена официално на всички външни гранични пунктове на 29-те участващи държави.

Тя се използва от 27-те страни членки на ЕС - с изключение на Ирландия и Кипър - както и от Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, които не са членове на съюза, но са част от Шенгенското пространство.

Пълна електронна проверка по външните граници на ЕС влиза в сила

Съгласно новия режим пътниците от страни извън ЕС при краткосрочен престой трябва да въведат номера на паспорта си, да предоставят пръстови отпечатъци и да бъдат заснети на автоматизирани терминали.

Събраната информация се съхранява в цифров профил, което позволява по-добър обмен на данни между властите и проследяване на влизанията и излизанията.

„Това ще позволи на властите да идентифицират рисковете в реално време и по-ефективно да се справят с просрочените престои“, заяви изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия по сигурността и демокрацията Хена Виркунен.

Въвеждането на системата обаче предизвика притеснения сред транспортните компании и пътниците за възможно удължаване на опашките на летища и гари.

От Комисията увериха, че поддържат тесен контакт с държавите членки при прилагането на системата, като подчертаха, че регистрацията отнема средно „само 70 секунди, което е много кратко време за граждани на страни извън ЕС“.