дървени играчки Георги Иванов
дървени играчки Георги Иванов / Личен архив на Георги Иванов via БТА

Авторски модели на дървени играчки предизвикват децата да оставят встрани модерните технологии и да се превърнат в майстори. Вече година Георги Иванов от Попово разработва свои модели и предоставя възможността за сглобяването им на детските ръце. Така, по думите му, изключва потребителското съзнание на съвременния човек и поощрява въображението, сръчността и ръчния труд.

Пред репортер на БТА Иванов, който е дърводелец по професия, разказа, че работата с естествени материали винаги е била близо до неговото усещане за бъдеще. В родния си дом в село Кардам прави първите си модели – лесни за изработка от най-малките деца в село, които често проявяват любопитство, виждайки го да реже, шкури и сглобява. С желанието да ги увлече в занаята, той подготвя елементите и ги кани на беседката в двора на къщата. Така се заражда и името на начинанието му – „Работилница на двора“. Тъкмо там децата от Кардам сглобяват къщички и хранилки за птици, които след това окачват на различни места из селото.

„След тази първа моя работилничка осъзнах, че се чувствам изключително удовлетворен и щастлив от резултата. Не помня да съм бил толкова доволен от нещо друго в моя живот“, сподели Иванов. И тъкмо тогава решава да превърне тази своя идея в постоянно занимание, а от декември миналата година започва да работи по-усърдно и целенасочено.

Разработил е около 15 различни модела на играчки – предимно коли и мотори. Всички части са подготвени предварително, но за да се получи играчката, детето трябва да се потруди и да я сглоби, защото „нищо не се получава даром“, каза той. И допълни, че в комплекта всъщност има всичко необходимо – отвертка в подходящ за деца размер, шкурка и разбира се подробно указание.

„Децата са много интуитивни и се справят с лекота. Впечатлен съм от бързината на мисълта им. Но ние, възрастните, трябва да им даваме възможност да доразвият този вроден у тях усет, а не да ги оставяме само да гледат екрана на мобилните си устройства“, категоричен е той. По думите му в няколкото работилници, които вече е реализирал, вижда, как докато сглобяват елементите, децата започват да мечтаят и тъкмо това му дава увереност да продължава напред.

Водещият мотив, който следва, е желанието му да направи така, че децата днес да се чувстват пълноценни и полезни, правейки нещо с ръцете си и забелязва положителна тенденция в тази посока.

Споделя, че първата играчка, която подготвя на принципа „направи си сам“, е камионче, което след сглобяване добива функцията на моливник. Следват хеликоптер, други видове превозни средства. Най-силно впечатление и на децата, а и на някои възрастни прави тир с прикачено ремарке, който има над 30 елемента за сглобяване, а в готов вид дължината му надхвърля 40 см. За разнообразие е подготвил модел на кинетична играчка, която се движи самостоятелно по наклонена повърхност, както и на количка, която се задвижва с ластик.

Онова, което отличава неговите играчки от по-широко предлаганите, е възможността, която получават децата с тяхната изработка – да вдигнат малко прах, малко шум, а и да се поизцапат, посочва той. И допълни, че това е, защото никоя играчка не се предлага в готов вид – тя превръща децата в майстори.

Ръчното творчество развива фината моторика, поощрява последователността и отговорността у младия човек, но най-важното е, че е достъпното доказателство зад твърдението, че за да получиш, трябва да положиш труд, отбелязва е Георги Иванов.

Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
Последвайте ни

Любопитно