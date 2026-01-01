Асоциацията за компютърна техника (АСМ) избра канадеца от румънски произход Матей Захария за лауреат на наградата за компютърни науки за 2025 г., съобщи организацията на сайта си.

Захария е отличен за визионерското развитие на разпределените информационни системи и компютърната инфраструктура, което подпомага машинното обучение и развитието на изкуствения интелект в глобален мащаб.

С наградата за компютърни науки АСМ отличава млади компютърни изследователи, чиито постижения имат широко и дълготрайно въздействие. Призът е съпроводен с премия от 250 000 щатски долара.

Приносът на Захария е насочен към разрешаване на основното предизвикателство в компютърните технологии – как да се работи и да се анализират ефективно рязко нарастващите обеми данни.

Като докторант в Калифорнийския университет в Бъркли, САЩ, Захария поставя началото на Apache Spark – платформа с нов подход към разпределените изчисления, който използва оперативната памет за ускоряване на процесите. Докторската тема на Захария за Spark е отличена с наградата на ACM за най-добра дисертация през 2014 г.

С прехода към облачните технологии Захария се насочва към друг проблем: липсата на надеждност и последователност в разрастващите се „облачни езера от данни“ (cloud data lakes) – масивни, централизирани и често неуправлявани хранилища за огромни количества необработени данни. Той участва в разработването на платформата с отворен код Delta Lake, която създава принципи за управление на данните в облачните обектни хранилища.

С бурното развитие на машинното Захария създава и MLflow – друга платформа с отворен код, чиято задача е да преодолее фрагментацията в работните процеси на машинното обучение и изкуствения интелект, където екипите срещат трудности при проследяването на експерименти, възпроизвеждането на резултати и последователното внедряване на модели. MLflow предоставя структурирана рамка за управление на целия жизнен цикъл на машинното обучение – от проследяване на експерименти и версии на модели до внедряване в различни инструменти и среди. Платформата се превърна във водещо решение за операционализиране на ИИ в голям мащаб.

Взети заедно, тези системи преобразиха начина, по който данните се използват на практика, посочват от ACM.

Матей Захария е съосновател и главен технологичен директор на „Дейтабрикс“. „Апачи Спарк“ е създадена, когато той е 24-годишен докторант в Калифорнийския университет в Бъркли. През 2014 г. „Апачи Спарк“ поставя световен рекорд за скорост на сортиране на данни. През 2024 г. влиза в списъка на милиардерите на сп. „Форбс“. В момента Захария работи по разнообразни изследователски проекти в областта на облачните изчисления, управлението на бази данни, изкуствения интелект и извличането на информация. Сред отличията на Захария са наградата на ACM за най-добра докторска дисертация за 2014 г., наградата NSF CAREER, Президентската награда на САЩ за учени и инженери в началото на кариерата (PECASE).

През март АСМ обяви американския физик Чарлз Х. Бенет и канадския компютърен изследовател Жил Брасар за лауреати на наградата „Тюринг“ (ACM A.M. Turing Award) за 2025 г. Лауреатите на наградите на АСМ са сред учените, които са поканени да участват всяка година в Хайделбергския лауреатски форум - събитие, което среща млади учени и носители на най-престижните награди за математика и компютърни науки - Абелова награда, медал Фийлдс, медал Абакус.