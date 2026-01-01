Министерският съвет прие наредба за енергийна бедност и уязвими клиенти. В рамките на тази наредба са приети критериите, по които се определя статутът на домакинствата, изпаднали в ситуация на енергийна бедност и на уязвимите лица, обяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

По думите му тя урежда изграждането и функционирането на информационна система, която да определи статута на енергийно бедните, които имат нужда от подкрепа. Oсновен критерий за енергийна бедност ще е доходът на домакинството. Ще се изчислява средномесечният доход на домакинството, от който ще се приспадат разходите за енергийно потребление. Ако остатъчната сума е по-ниска от линията на бедност за годината, която е 390,63 евро, домакинството ще бъде определено като енергийно бедни.

В категория „уязвими клиенти“ ще попадат хора с 50 и над 50% увреждане, лицата, които са получавали енергийно подпомагане през предходната година, хората на месечни социални помощи и гражданите, за които има медицинско удостоверение, че прекъсването на електрозахранването би застрашило живота им.

В дирекция „Социално подпомагане“ на АСП се подават заявления, които автоматично минавайки през публичните регистри на повече от 10 институции - като АСП, МТСП, НЗОК, НЕЛК и др., се генерира дигитален продукт, на базата на който служителите от Агенцията за социално подпомагане и т. нар. енергийни медиатори информират ЕРП-тата и уязвимите групи – физически лица и домакинства, и се предлагат мерки както за директна финансова подкрепа, така и препоръки за участие в мерки и политики като санирне на жилища, повишаване на енергийната ефективност по различни методи, обясни Адемов.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков заяви, че това е тема, която е на масата от поне 15 години.

"Успяхме да приемем окончателен документ. Начините за получаване за получаване на този статут са два - единият е автоматизира, където няма нужда от заявление и чрез подаване на заявление. Съветът ми към хората е да проверят внимателно формулировките в Наредбата, за да преценят кой е правилния начин за тях", каза той.

Трайков заяви, че либерализацията е дошла вече, но това не се усеща при хората, защото е въведена специална система за регулирани цени. "Разликата между тях и пазарните цени за периода се поемат през фонда за сигурност на енергийната система и чрез специален сегмент на борсата", уточни той.

Наредбата влиза в сила от юли.