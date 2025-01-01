Българският национален отбор по волейбол спечели исторически сребърен медал на Световното първенство във Филипините, след като отстъпи на Италия във финала.

"Националите ни по волейбол показаха колко много може да постигне българинът със своя талант, воля и огромни усилия. Отдавам признание на играчите, треньорите, целия щаб, федерацията и всички, които допринесоха за този успех. Убеден съм, че най-доброто за този отбор тепърва предстои! Гордеем се с вас, момчета и горе главите!", написа премиерът Росен Желязков.

"Цяла България Ви гледа и изпита гордост от Вашата сила и енергия, от несломимия Ви дух. Въпреки че сте най-младия отбор сред всички участници в световно първенство, Вие записахте своите имена с големи сребърни букви сред най-добрите в света. Над половин век след предишния волейболен финал с участието на България, днес Вие отново доказахте, че страната ни има своето място на световния волейболен връх", пише в поздравителния адрес на Председателя на парламента Наталия Киселова.

"Едно огромно браво на нашия национален отбор по волейбол, огромно благодаря за това, което ни накара да изживеем в последните десет дни. Имахме нужда от тази емоция, от това обединение и днес всички го показаха, че можем да бъдем заедно и единни", коментира спортният министър Иван Пешев, който изгледа мача на стадион "Юнак" заедно с Киселова.

"Да, финалът не ни донесе злато, но това, което тези момчета показаха, е достойно за уважение. Нашите лъвове победиха някои от най-силните отбори в света и доказаха, че бъдещето е пред тях. Те играха със сърце, с характер и оставиха сърцата си на игрището. Това сребро блести като злато, когато знаем колко труд, жертви и емоции стоят зад него.", написаха от Министерството на младежта и спорта.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също изрази гордостта си от представянето на националния ни отбор:

"Националите по волейбол са истинските обединители на нацията. В България се гордеем с вас!", написа той във Facebook.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски също поздрави "лъвовете" на Бленджини.

"Момчета, за нас вие сте Номер 1 в света! Невероятен успех на българския национален отбор по волейбол! Поздравления за изключителното представяне! Вие върнахте България на международния терен с впечатляваща игра и хъс за победа!", написа Пеевски.

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов също видя златния оттенък на спечеления днес трофей:

"Сребърният медал на нашите национали по волейбол е златен. Тези момчета заслужават изключително уважение заради смелостта им, таланта им, непримиримостта им и жаждата им за победа. И най-вече — отдавна не сме виждали българите, че можем и като отбор, и за пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението, глупавите вражди и застанахме пред телевизорите като една нация.", гласи публикацията му във Facebook.

Момчетата от националния ни отбор по волейбол имат страхотно бъдеще, голям оптимист съм за това, което следва, каза пред журналисти кметът на столицата Васил Терзиев.

„Обичаме ги, радваме се на техните успехи, бъдещето е пред тях. Такъв хъс, такава психика, все пак тук играят срещу един от двата най-силни отбора в света. Много достойно и хубаво представяне. Голям оптимист съм за всичко, което следва и трябва да ги подкрепяме - и тях, и всички невероятни други наши спортисти“, заяви столичният кмет.

Той съобщи, че във вторник българските национали по волейбол ще бъдат посрещнати на площад "Св. Ал. Невски". Очакваме много хора да дойдат и да им покажат всичката любов, да ги надъхат за бъдещи успехи, допълни Терзиев.