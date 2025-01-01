Делът на твърдите изкопаеми горива в енергийния микс на България намалява през последните години - от 37 процента през 2010 г. до 21 процента през 2021 г., но вносът на енергийни източници от Русия все още не е прекратен. Това се посочва в доклад на Европейската комисия.

В документа се допълва, че делът на възобновяемата енергия расте (от 8 на сто през 2010 г. до 14 на сто през 2023 г.), а делът на течните горива и на ядрената енергия същевременно се повишава съответно от 22 на 27 на сто и от 21 на 24 на сто. Отбелязва се, че цените на тока и природния газ у нас остават сред най-ниските в ЕС. Сравнително устойчиво остава разпределението на ползваната енергия в различните области на икономиката, като водещото място запазват превозите, следвани от производството, отчита комисията.

България полага усилия за сигурност на доставките на енергия и за разнообразяване на източниците за газ с инвестиции в инфраструктура, се посочва в документа. Допълва се, че нашата страна остана единствената входна точка за внос на руски газ в ЕС по тръбопровод след края на споразумението за пренос на руски газ през Украйна. Препоръчва се нашата страна да ускори разширението на газохранилището в Чирен и да подкрепи разширяването на капацитета за внос през терминалите в Гърция.

В доклада се отправят и препоръки България да продължи да намалява зависимостта си от изкопаемите горива, да ускори издаването на разрешителни по проекти за възобновяема енергия, да премахне субсидиите за производството на ток и за доставка на отопление от въглища, да въведе интелигентни електропреносни мрежи.