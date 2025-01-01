Депутатите удължиха пленарното заседание до приключване на дебатите по вота на недоверие към кабинета "Желязков".

Той е за провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. Вносителите са от "Продължаваме промяната-Демократична България“, МЕЧ и АПС. От "Възраждане“ и "Величие“ обявиха, че ще подкрепят вота. От "ДПС-Ново начало“ дадоха да се разбере, че ще подкрепят кабинета, докато "работи за хората“.

Внесоха петия вот на недоверие към кабинета „Желязков“

Ангел Славчев от "Възраждане" поиска дебатите по вота на недоверие да се предават БНТ и БНР, но предложенията му бяха отхвърлени.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев

"Правосъдието колеги от ПП-ДБ е система от правила, а не система от ваши и наши хора. За да работи трябва да има ясни правила, които да бъдат променяни", заяви той от трибуната на парламента.

Той лаконично благодари за наследството в Министерството на правосъдието. "Искам да благодаря висящите наказателни процедури срещу България, за нетраспониране на заподозрения в наказателния протест, наказателната процедура за цифровата директива, има текст по нея, но не е гласувана в МС. Глобата е по 1 млн. евро за всяка - 7 наказателни процедури от общо 12", каза той.

Министър Георгиев връчи на бившите правосъдни министри Надежда Йорданова и Атанас Славов препоръки на ЕК от тези доклади от последните години, като посочи, че препоръките към днешното правителство са същите и по тази причина те не може да бъдат част от мотивите към вота за недоверие.

Радостин Василев представи проекта за решение на недоверие

"На лице е бездействие в лицето на министъра на вътрешните работи Даниел Митев. Нежелание да се предприема мерки за прекратяване на престъпни практики. В системата на МВР обществена тайна са: подкупи, злоупотреба с власт, търговия с влияние, пране на пари. В медиите непрестанно се разкрива информация за корупционни практики, зависимости и унищожаване на доказателства. Министър Митов ги приема с насмешка", заяви той.

По думите му националната сигурност на България е застрашена.

"Създава се усещане, че настоящето правителство не просто е приело провала с корупцията в МВР, а толерира корупцията и защитава откровено престъпни групи в системата. Липсата на мерки и действия по определени сигнали може да се възприемат като съучастие и прикриване от страна на министъра на вътрешните работи", заяви Радостин Василев.

Той обяви, че България не е имала по-слаб министър на вътрешните работи от Даниел Митов.

Божидар Божанов

"Съзнателно бяха премахнати всички мерки за противодействие на нелигитимните влияния. Завладяването на държавата е осъзнат избор на това управление", заяви той.

По думите му нито една политика не може да постигне ефект, когато институциите са част от завладяната държава. Той заяви, че зад всичко това стои Делян Пеевски.

Йордан Цонев

"Делян Пеевски започна системно да сваля лицемерните ви маски и да показва истинските ви лица. Лица на хора, които искат чрез правосъдната система да завладеят държавата, такива, които искат с 8-10% да печелят избори и да управляват държавата, от вашите думи да назначават свои хора за прокурор и службите, които да вършат вашите лични интереси и на олигарсите, които са ви поставили", с тези думи от трибуната се обърна към част от опозицията Йордан Цонев и допълни:

"Ако целта на този вот е протестна вълна ще ви припомня това, което казахме при откриването на тази сесия: Протестът като инструмент за сваляне на правителството е в миналото, вашият протест. Ако той е социален и има конкретен повод би могъл, защото хората имат право."

Гласуването ще се проведе не по-рано 24 часа след приключване на дебата по вота на недоверие.

В програмата на парламента влизат още обсъждане на първо четене на промени в Закона за туризма и ратифициране на Второто изменение на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост с ЕК.

В Народното събрание ще отбележат Деня на София с кръводарителска акция. Инициативата е на Комисията по здравеопазване и е под патронажа на председателя на парламента Наталия Киселова.