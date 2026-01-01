Днес, 18 април, е обявен за ден на размисъл. В полунощ приключи предизборната кампания за предстоящите избори на 19 април.

Съгласно Изборния кодекс (ИК) 24 часа преди изборния ден, както и в изборния ден, не се допуска предизборна агитация.

Местната власт има право да забрани продажбата на алкохол на територията на общината си.

На социологическите агенции се забранява да оповестяват допитвания до общественото мнение по повод изборите, под каквато и да е форма, 24 часа преди изборния ден до обявяване на края му.

Изборният ден на 19 април ще започне в 7:00 часа и ще продължи до 20:00 часа, като може да бъде удължен и до 21:00 часа.

В деня на вота се забранява поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение. Ако секционната избирателна комисия установи такива, тя незабавно ги отстранява - при необходимост със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на МВР.