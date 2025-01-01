Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България, която започна от Бургас, премина през още четири областни града тази седмица - Кърджали, Хасково, Ямбол и Сливен. В нея отново се включиха министри, заместник-министри, представители на институции, заети с процеса, експерти, които разясняваха основни етапи и срокове, както и готовността за приемане на единната валута от 1 януари 2026 година.

Гражданите в по-малките населени места имаха възможност да задават въпроси на експерти на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Кърджали

Представители на държавата и местните власти бяха част от информационна среща в Кърджали, посветена на въвеждането на еврото у нас.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов каза, че от началото на годината до момента са образувани 155 досъдебни производства във връзка с хакерски атаки и измами в интернет. Това показва, че дори да не е доста очевидно, тази битка върви и има криминални групи и елементи, които да се възползват от ситуацията, но в същия момент институциите дават отпор, за момента успешно, коментира Митов.

Пред присъстващите министърът подчерта, че едно от най-важните неща от перспективата на МВР е българските граждани да знаят, че има фиксиран курс за въвеждане на еврото.

Чрез представителите на местната власт, както и чрез медиите, Митов призова хората да не се поддават на опити за измама, като предупреди за евентуални опити от хора, които ще се представят за банкови или полицейски служители, предлагайки уж по-изгодно превалутиране.

Размерът на бюджета на Стратегическия план, който е на разположение за подпомагане на фермерите, остава един и същ - 8 млрд. евро, каза заместник-министърът на земеделието и храните Лозана Василева. Тя уточни, че сключени договори в левове за подпомагане на земеделските стопани, за инвестиционни проекти, няма да има необходимост да се анексират, за да бъдат превалутирани от 1 януари 2026 г. Това ще се случи автоматично.

Наша работа е този преход от лева в евро да премине безпроблемно, да не се отрази върху работата на местните администрации, на държавните институции, каза кметът на Кърджали Ерол Мюмюн по време на среща в родопския град.

Главният касиер на БНБ Стефан Цветков оповести пред присъстващите важни дати занапред. От 1 ноември БНБ започва да снабдява банките с евробанкноти и евромонети, за да може дори по-малките предприятия да разполагат с единната валута от влизането й в сила. Той подчерта, че еврото е платформа за растеж, за доверие и за сигурност.

Като извод от срещата, в която не последваха въпроси от публиката, модераторът, в лицето на политолога Цветанка Андреева, обобщи очаквания за повишаване и оздравяване на икономическия растеж, за инвестиции, за по-високи доходи.

Хасково

Институциите са готови за въвеждане на еврото, бизнесът все повече напредва в своите подготвителни дейности. Това каза в Хасково заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов. Той посочи, че част от ползите у нас вече са видими и припомни, че непосредствено след обявяване на крайното решение за въвеждане на еврото в България рейтингът на страната ни е повишен с една стъпка, а още едно такова повишение може да бъде очаквано и малко след окончателното въвеждане на единната валута.

По същество еврото е инструмент за стабилност, но от друга гледна точка е платформа за растеж и просперитет. Това отбеляза главният директор на управление "Емисионно" в Българската народна банка (БНБ) Георги Чанев в Хасково. "В БНБ вярваме и нееднократно сме заявявали, че еврото е нещо много повече от просто валута, от една банкнота в джоба ни", допълни Чанев.

Ямбол

Конкретните етапи в процеса на въвеждане на еврото в България и стратегическото значение на членството ни в еврозоната бяха разисквани на информационна среща в Ямбол.

Приемането на еврото като национална валута не е просто техническа стъпка и просто смяна на паричната единица. Това е стратегически избор, който ни приближава до сърцето на Европа и до държавите, които ръководят политиките и бъдещето на Европейския съюз. Това каза областният управител на Ямбол Николай Костадинов.

Преминаването ни към еврото е стратегическа стъпка на страната ни - не само в икономически и финансов план, но и в посока по-добро интегриране в сърцето на Европейския съюз. Убедени сме, че този преход ще даде нов импулс на българското земеделие, каза заместник-министърът на земеделието и храните Лозана Василева.

Приемането на единната европейска валута ще стимулира стопаните, ще улесни достъпа ни до финансиране от европейски банки и ще даде допълнителна сигурност при международната търговия, допълни още Лозана Василева.

Микро предприятия с персонал до 10 души имат възможност да се снабдят с до 10 000 евро от своята обслужваща банка пет дни преди 1 януари 2025 г. Това каза по време на информационна среща в Ямбол главният директор на Управление "Емисионно" на Българската народна банка (БНБ) Георги Чанев.

От 1 ноември започва процесът по зареждане от страна на банките на малки, средни и големи предприятия с единната европейска валута. Същото се отнася и до "Български пощи". Целта на тези два паралелни процеса е да имаме евроналичности в касите на 1 януари, така че да може да започне нормалният търговски оборот още от първия ден на новата година, посочи представителят на БНБ.

Сливен

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов препоръча безкасовите плащания на гражданите през януари 2026 г. в периода на двойно обращение на лева и евро. Той подчерта, че въпросите, които хората си задават във връзка с еврото, са сходни в цялата страна и срещите, провеждани в различни региони, имат двупосочен характер. От една страна институциите имат възможност да представят фактите около процеса, а от друга - да чуят обратната връзка и притесненията на хората.

В хода на дискусията бе повдигнат въпросът как информацията ще достига до хората в по-малките населени места, където дигиталният достъп не е повсеместен. Барбалов призна, че това е предизвикателство, но подчерта, че ще се търси съдействие от националната пощенска система и от търговските вериги, така че брошури и информационни материали да стигнат ефективно до всеки гражданин. Според него това е напълно възможно, макар и да изисква по-внимателно планиране.

Състояха се и срещи в по-малки населени места, организирани от Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Експерти на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и на Националната агенция за приходите (НАП) разясниха на жители на град Ракитово основните етапи и срокове в процеса по приемане на еврото като национална валута от 1 януари 2026 година.

Информационните системи на НАП са готови за работа с еврото, каза на информационна среща във Велики Преслав Десислава Воденичарова, директор на офиса на НАП в Шумен.

Присъстващи на срещата във Вълчедръм поставиха въпроси за възможни затруднения на възрастните хора и за начина на контрол при некоректни търговци. Експертите уточниха, че ще бъде открита гореща телефонна линия за подаване на сигнали към КЗП. Началникът на Териториалния отдел за областите Монтана, Враца и Видин към КЗП Елеонора Димитрова допълни, че нарушения могат да се съобщават и на телефоните в КЗП, чрез мобилното приложение, както и директно в офиса на Комисията за защита на потребителите в Монтана.

В Златарица граждани попитаха експерти от КЗП и НАП дали са убедени, че приемането на еврото е добро за бъдещето на България. Тодор Ников от КЗП каза, че българите трябва да бъдат спокойни, защото това ще носи само ползи за страната и няма място за притеснения.

Експерти на Комисията за защита на потребителите и на Националната агенция за приходите разясниха на жители на град Берковица механизмите, етапите и сроковете в процеса по приемане на еврото като национална валута от 1 януари 2026 година.

Правилата за превалутиране и задълженията на търговците бяха разяснени на информационна среща в Дългопол, организирана от КЗП като част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Притеснения за закръгляне на цените нагоре в ущърб на потребителя и съответно за по-високи цени на стоките, изразиха граждани в Димово по време на информационна среща за въвеждането на еврото. Законът за еврото гарантира фиксиран курс и това трябва да бъде спазено, бяха категорични в отговор представителите на КЗП и НАП.

Темите за безкасовите плащания, цените и двойното етикетиране бяха обсъдени на информационна среща в село Микрево, община Струмяни. Експертите насърчиха гражданите активно да търсят информация и да съобщават за нередности, за да бъде преходът към новата валута плавен и прозрачен.

Бизнесът може да бъде санкциониран с между 600 и 7000 лева при неправилно превалутиране на цени, съобщи в Руен Кристина Касабова, главен инспектор в КЗП Бургас, като подчерта, че целта на всички срещи е да се създаде спокойствие у гражданите, защото всеки гражданин е преди всичко потребител.

Хората в Кочериново се интересуваха от това какво прави държавата, за да овладее ръста на цените в последните месеци и изразиха мнение, че този ръст се приписва на предстоящото приемане на еврото, което не отговаря на истината. И КЗП, и НАП правим постоянни проверки, а от 8 октомври започва налагането на ефективни санкции за фирмите, които не спазват Закона за въвеждане на еврото, посочиха експертите на двете институции.

Законът за въвеждане на еврото съдържа ясно формулирани мерки и гаранции, които поставят защитата на потребителите като основен принцип при прехода, а за бизнеса - ясни правила, каза главният инспектори в КЗП Ралица Кръстева в Никопол.

Въпроси за лихвения процент на банковите кредити, касовата наличност в лева и евро през януари 2026 г. и изготвянето на счетоводни документи и данъчни декларации зададоха граждани на представителите от Комисията за защита на потребителите и на Националната агенция за приходите по време на среща в град Бяла, област Русе.

Правилата за превалутиране и задълженията на търговците бяха разяснени на информационна среща в Правец.

Темата за начина, по който ще бъдат превалутирани пенсиите, предизвиква най-голям интерес сред хората в Лозница, каза за БТА директорът на Териториалното поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) в Разград Даниела Коджахристова. Началникът на отдел "Пенсии" Миглена Узунова апелира хората да не се притесняват, защото никой няма да бъде ощетен от промяната.

Не преподписвайте договори с банки, кредитни институции, мобилни оператори и други с основание въвеждане на еврото. Договорите след като еврото стане официална валута се подновявт автоматично. Това предупреди в Свиленград главният инспектор от КЗП Антоанета Кръстева. Поканата за преподписвне на договорите може да съдържа подводни камъни - например промяна на условията по контрактите в ущърб на потребителя, обясни тя.

Кметовете по населени места да помагат на възрастните хора при обмяна на левове в евро, призова в Доспат Митко Петагов - главен инспектор в Комисията за защита на потребителите. Той посочи още, че най-уязвими са хората от третата възраст, особено самотно живеещите и отправи предупреждение хората да не се доверяват на непознати, които предлагат обмяна на лева с евро.

Търговците са задължени да подават информация за своите цени към електронния портал "Колко струва", напомни Цветислава Лакова, член на КЗП, на информационна среща в Тетевен. Тя каза още, че КЗП е стартирала публичната работа на портала, който съдържа и визуализира цените на 101 продукта, част от голямата потребителска кошница. По думите ѝ порталът функционира добре и вече приема информация за цените на големите търговски вериги.

Трябва ли търговците да имат каси в евро и лева; има ли лимит, с който да се започва денят; кого да сигнализираме при забелязани нарушения бяха сред въпросите на срещата в Тетевен.

По време на срещата в Алфатар бяха разяснени основните технически детайли около процеса на преминаване от лева към евро, който трябва да започне на 1 януари 2026 година. За БТА експертите от КЗП казаха, че на този етап търговските обекти почти навсякъде са изпълнили изискването за двойно етикетиране на стоките, като най-често задаваните въпроси от страна на търговците са свързани с това докога могат да приемат левове и какви са начините за снабдяване с евро.

Представители на бизнеса, кметове и кметски наместници и граждани се включиха в разяснителна среща за въвеждане на еврото в България в град Разлог. Дискусия по време на срещата предизвика темата за проследяване на необосновано повишение на цените от първа необходимост, като експертите разясниха, че при съмнения ще бъдат извършвани проверки.

Правилата за превалутиране и задълженията на търговците бяха разяснени на информационна среща в Горна Малина. "Потребителите няма да бъдат ощетени при въвеждането на еврото, а банковите сметки ще бъдат автоматично осчетоводени. Лихвите ще се начисляват съгласно действащите договори с финансовите институции", заяви експертът на КЗП Жанета Садразанова.

Как ще защити гражданите Комисията за защита на потребителите (КЗП), попитаха жители на Стрелча по време на информационна среща. Старши инспектор от КЗП Гергана Мерджанова посочи, че комисията има функцията да информира НАП, следи за коректното двойно обозначаване на цените и приема сигнали за нередности. Тя припомни, че двойното изписване на цените в лева и евро е задължително до 8 август 2026 г.

Как да се провери коректно ли е превалутирането, ще трябва ли да се сменят парите веднага и за улеснение на получаването на ПИК код от НАП бяха сред въпросите на граждани в Исперих. Инспекторът в териториалния отдел на Комисията за защита на потребителите (КЗП) в Русе Валентина Цонева заяви, че комисията ще следи закръглянето при превалутиране да не е в ущърб на потребителите.

Най-подходящото време за обмяна на пари и начинът за плащане в периода на двойно обращение бяха обсъдени на регионална дискусия на тема "Ефектът на еврозоната", организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" в Свищов.

Дезинформацията за еврото в момента е повече от фактите и източниците на истинска информация, каза зам.-председателят на Българската стопанска камара Станислав Попдончев и призова гражданите да не се подлъгват по митовете, а да проверяват информацията си.

Съществува риск от измами при връщането на ресто в евро след 1 януари догодина, когато България преминава към новата валута. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева на среща с граждани във Велико Търново.

През следващата седмица ще се състоят информационни срещи в областните градове Ловеч и Габрово.

С експертите на КЗП ще могат да разговарят гражданите в Тервел, Кула, Кричим, Гълъбово, Брезник, Своге, Лом, Тополовград, Дупница, Вълчи дол, Каолиново, Средец, Роман, Черноочене, Ихтиман, Твърдица, Раднево, Сандански, Болярово, Омуртаг, Девин, Павликени.