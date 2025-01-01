Днес в резиденция Бояна ще се проведе конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната“. Тя е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година и се организира от Министерството на финансите и Българската народна банка.

Конференцията ще започне в 09:00 ч. с откриваща сесия, в която ще участват министър-председателят Росен Желязков и Кристалина Георгиева - управляващ директор на Международния валутен фонд. Специално обръщение ще направи председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард.

Диалогът на лидерите ще започне с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю - председател на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия, следвана от кръгла маса с Теменужка Петкова, министър на финансите на България, управителя на БНБ Димитър Радев, комисаря за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването Валдис Домбровскис, и Пиер Граменя - управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност.

Модератор на събитието на високо равнище ще бъде Лиляна Павлова - вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.).

Събитието ще се излъчва на живо на български език на фейсбук страницата „За еврото БГ“ и на английски език – на интернет страницата evroto.bg.

На 8 юли тази година България получи финално "да" от Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент да стане 21-вият член на еврозоната от 1 януари 2026 година. Това ще стане точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

Съветът на ЕС гласува на 8 юли с единодушие последните решения, свързани с приемането на еврото у нас, завършвайки процедурата. Един от трите правни акта, приети от министрите, определя обменния курс лев-евро на 1.95583 лева за 1 евро, което съответства на текущия централен курс на лева във валутния борд.

Преди това Европейският парламент одобри с голямо мнозинство доклада за въвеждането на единната европейска валута от България. Това стана с 531 гласа "за", 69 "против" и 79 "въздържал се".