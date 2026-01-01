Парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) и правителството на Република България за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на страната ни от членство в банката. Ратификацията на споразумението подкрепиха всички парламентарни групи без ""Възраждане", които бяха "против".

Членството на Република България в Международната банка за икономическо сътрудничество е прекратено на 17 август 2023 г., в изпълнение на приетия от 48-ото Народно събрание на 1 февруари 2023 г. Закон за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество.

Споразумението предвижда Международната банка за икономическо сътрудничество да изплати на България пълния размер на вноската ѝ във внесения капитал на банката в размер на 15,1 милиона евро, чрез нарастващи годишни вноски, в съответствие с предвиден в споразумението график за период от 20 години. Отношенията между банката и страната ни се считат за напълно уредени, след като пълният размер на вноската на България бъде изплатен от банката.

Съгласно споразумението, България няма никакви задължения към банката и съответно банката няма никакви претенции към България във връзка с оттеглянето ѝ.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочи, че със споразумението се урежда въпросът за връщането на капитала на България в размер на 15,1 млн. евро за период от 20 години и се приключват взаимоотношенията между банката и България без страните да имат някакви претенции.

Димо Дренчев ("Възраждане") коментира, че това, което се случва, е в резултат на решение на Народното събрание от 2023 г., когато България заедно с европейски държави излезе от МБИС, вследствие на това, че банката не може да работи заради санкциите на Европейския съюз, защото централата ѝ е в Москва. Това, което ще приемем след малко, ще затвори една потенциална възможност на българския бизнес да работи с Виетнам и с Руската федерация, посочи той. По думите му на фона на стагнацията, която се задава заради енергийната криза, по-скоро би трябвало да се въздържаме от такива решения. Имаме традиции от над 60 години с тази банка, но под натиск от Брюксел ще се наложи да излезем и да си чакаме парите в следващите 20 години, ако руската страна благоволи да ни ги изплати, още повече в евро или долари, защото това споразумение им позволява да ни ги платят в каквато валута преценят, каза още Дренчев.