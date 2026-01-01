Безплатен пробен период, приложение за няколко евро или услуга, използвана само веднъж. Понякога именно така започват плащания, които продължават месеци наред. Докато потребителят е забравил за регистрацията си, абонаментът може да се подновява автоматично, а сумите да се удържат от банковата му карта. Кога това е законна практика, кога може да бъде подвеждащо и как да проверим за какво всъщност плащаме?

Когато „безплатно“ се оказва платено

Представете си ситуация, при която попадате на приложение, което предлага седем дни безплатен достъп. Регистрирате се, въвеждате данните на банковата си карта и използвате услугата веднъж. След това забравяте за нея.

Седмица по-късно пробният период приключва и започва платен абонамент. Следващия месец сумата отново е удържана. Възможно е да забележите плащанията едва когато прегледате банковото си извлечение.

Самото автоматично подновяване не е непременно нарушение. Проблем възниква, когато информацията за бъдещите такси е неясна, скрита сред множество условия или представена така, че потребителят трудно разбира с какво се съгласява.

Европейската комисия предупреждава за подобни абонаментни капани. Според публикувана от институцията информация около 10% от потребителите в ЕС са попадали на нежелан абонамент вследствие на манипулативни онлайн практики.

Малките суми, които се натрупват

На пръв поглед месечен абонамент от 4,99 евро не изглежда сериозен разход. За една година обаче той достига 59,88 евро.

Ако човек плаща за пет подобни услуги, годишната сума вече е 299,40 евро.

Това е примерна сметка, а не статистика за реалните разходи на българските потребители. Тя показва как няколко сравнително малки плащания могат да се превърнат в значителен разход.

Най-често автоматични плащания се срещат при стрийминг услуги, мобилни приложения, облачно съхранение, онлайн инструменти, платформи за обучение и различни членства.

Не всички тези абонаменти са нежелани. Рискът идва, когато потребителят загуби представа колко активни услуги има и кога те се подновяват.

Как работят абонаментните капани?

Един от често срещаните подходи е предлагането на безплатен или силно намален пробен период, след който започва редовно таксуване.

В други случаи цената за първото плащане е изведена на видно място, но информацията за следващите плащания остава на заден план.

Подобни практики са част от по-широк проблем, известен като „тъмни модели“ - начини за оформяне на сайтове и приложения, които могат да подтикват потребителите към решения, които иначе не биха взели.

Това може да включва объркващи бутони, трудно откриваеми настройки за отказ, подвеждащи съобщения или допълнителни услуги, представени по начин, който затруднява информирания избор.

При европейска проверка на 399 онлайн магазина, обявена през 2023 г., в 148 са установени поне един от три проверявани вида манипулативни практики. Резултатите не се отнасят само до абонаменти, но показват колко разпространени могат да бъдат подобни техники в електронната търговия.

Какво казват европейските правила?

Потребителите в Европейския съюз имат право да получат ясна и разбираема информация за цената и съществените условия на услугата, преди да се обвържат с плащане.

Търговците не могат да начисляват допълнителни плащания въз основа на предварително отметнати полета, без изричното съгласие на потребителя.

Европейските органи за защита на потребителите са предприели действия и по отношение на абонаментните капани.

Това включва данни за размера и периодичността на таксите, както и условията след приключването на промоционален или пробен период.

Важно е обаче да се прави разграничение, че не всеки автоматично подновен абонамент е незаконен и не всяко нежелано плащане дава автоматично право на възстановяване на сумата.

Как да проверим дали плащаме за забравени услуги?

Първата стъпка е преглед на банковите извлечения за последните няколко месеца.

Потърсете повтарящи се плащания към едни и същи търговци, особено когато сумите са сравнително малки. Проверете и дали някоя услуга не се таксува веднъж годишно.

При iPhone абонаментите, закупени през системата на Apple, могат да се проверят от настройките на устройството, в раздела за абонаменти.

При Android услугите, таксувани чрез Google Play, могат да бъдат намерени в раздела за абонаменти на магазина.

Важно уточнение: тези менюта не показват непременно всички активни абонаменти. Ако услугата е закупена директно от сайт, прекратяването ѝ обикновено трябва да се извърши чрез съответния доставчик.

Изтриването на приложение от телефона само по себе си не означава, че платеният абонамент е прекратен.

Можем ли да си върнем парите?

Отговорът зависи от конкретните обстоятелства.

Ако плащането не е било разрешено от потребителя, той трябва своевременно да уведоми банката си и да поиска проверка на операцията.

Когато плащането е извършено по действащ абонамент, но условията са били неясни или подвеждащи, потребителят може да оспори начислената сума пред търговеца и да потърси съдействие от компетентните институции.

В България жалби срещу предполагаеми нелоялни търговски практики могат да бъдат подавани до Комисията за защита на потребителите.

При определени договори, сключени онлайн, съществува и право на отказ в 14-дневен срок. То обаче има изключения и особености, включително при някои цифрови услуги и съдържание.

Затова прекратяването на абонамент, упражняването на право на отказ и оспорването на неразрешена картова операция не бива да се разглеждат като една и съща процедура.

Как да се предпазим?

Преди активирането на пробен период е важно да се провери дали той преминава автоматично в платен абонамент, каква ще бъде цената след промоцията и кога ще се извърши първото плащане.

Полезно е също да се запази потвърждението за регистрацията и да се провери как точно се прекратява услугата.

Ако решите да се откажете, запазете имейла или екрана, който потвърждава прекратяването.

Цената на невниманието

Абонаментните услуги предлагат удобство и често са напълно оправдан разход. Но когато плащанията се извършват автоматично, контролът върху тях лесно може да остане на заден план.

Затова въпросът не е само колко струва една услуга, а дали потребителят знае кога плаща, за какво плаща и как може да прекрати плащането.

Понякога най-лесният начин да спестим пари не е да се откажем от нещо необходимо, а да открием услугите, за които отдавна сме забравили.