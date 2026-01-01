Шофьор на товарен автомобил е задържан с 1,33 промила алкохол след катастрофа с лека кола в района на Пирдоп, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 8:25 ч. на 8 октомври. На място е изпратен автопатрул на Районното управление в Пирдоп, след като е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие между лек и товарен автомобил.

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При катастрофата няма пострадали. При проверката на водачите за употреба на алкохол дрегерът отчел 1,33 промила в пробата на шофьора на товарния автомобил.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Срещу него е започнато разследване.