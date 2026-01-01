Пожарът в землище между селата Кулата и Чучулигово е обхванал около 200 декара сухи треви и храсти. При инцидента няма материални щети.

Това съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН).

Сигнал за огъня е постъпил около 14:30 часа. Пожарът е бил потушен в 19:00 часа. По думите на главен инспектор Тилев силният вятър е затруднил работата на екипите и е допринесъл за разпространението на огъня на по-голяма площ.

В гасенето са участвали около 21 души. При овладяването на огъня са се включили два екипа на пожарната, екип на аварийно звено-Петрич, както и служители на Горско стопанство. Огънят е обхванал сухи треви и храсти, като не е имало опасност за населението и застрашени обекти.

Тилев посочи, че нерегламентираното изхвърляне на отпадъци също създава предпоставки за възникване на пожари, особено при сухо и ветровито време.