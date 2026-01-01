Парламентът одобри на две четения в едно заседание законопроект за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на България и правителството на Монголия, подписана на 21 ноември 2025 г. в София Законопроектът е внесен от Министерския съвет.

Спогодбата създава необходимата правна основа за двустранното сътрудничество в областта на въздушния транспорт между България и Монголия, като отразява най-съвременните развития в сектора на международното гражданско въздухоплаване и приложимите практики на регулиране при предоставянето на въздушно-транспортни услуги в пазарите на двете страни. Тя съдържа условия за трайна и взаимноизгодна експлоатация на редовни международни въздушни линии при съвременните условия на действие на международните стандарти и изискванията за техническа безопасност, сигурност и икономическа ефективност.

Чрез Спогодбата се предоставят възможности за въздушните превозвачи за достъп до пазарите на двете страни, без ограничения по отношения на маршрути, капацитет и честоти на полетите, гъвкавост при ценообразуването, възможности за коопериране между превозвачите на основата на търговски договорености и установени правила в сектора.

Спогодбата ще съдейства за увеличаване броя на пътниците и товарите, намаляване на цените на самолетните билети по въздушни линии с реална конкуренция, подобряване обслужването на пътниците, увеличаване на приходите в транспортната инфраструктура на въздушния транспорт, стимулиране на туристическия сектор, разширяване на културните, политическите и научно-образователните връзки между страните.