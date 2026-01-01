Депутати от ГЕРБ са изпратили официален сигнал до Европейската комисия за предполагаеми манипулации на документи в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), които според тях имат за цел изкуствено да увеличат бюджетния дефицит за 2025 г. и да намалят този за 2026 г. Това заяви народният представител от ГЕРБ Теменужка Петкова.



„В рамките на вчерашния ден подадохме официален сигнал до Европейската комисия. Той е свързан с възложения от Народното събрание на Сметната палата извънреден одит на Агенция „Пътна инфраструктура“. Знаете, че преди близо месец ви запознахме с информация, която ни беше предоставена, че в рамките на този извънреден одит се извършват определени манипулации, свързани с данните и с наличните документи“, каза Петкова.



Тя обясни какви нарушения подозират от ГЕРБ. „Това, което стана известно, е, че след устни указания на Министерството на финансите в Агенция „Пътна инфраструктура“ се изготвят документи и сертификати за дейности, които трябва да бъдат приети и отчетени през 2026 г. Създават се обаче документи и сертификати, въз основа на които тези дейности се прехвърлят в изтеклата бюджетна 2025 г., вместо да бъдат отчетени през 2026 г.“, посочи депутатът.



„Целта на това мероприятие е неправомерно да се увеличи дефицитът за изтеклата 2025 г. и да се намали скандалният бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт на страната за 2026 г.“, подчерта Петкова.



Тя каза, че регионалният министър Шишков е разполагал с информация за одита още преди изготвянето на проекта на доклада.



„Министър Шишков се оказа, че разполага с тази информация още преди проектът на доклада за одита на АПИ да е факт. Той я оповести на 9 септември в рамките на блицконтрола в Комисията по регионално развитие“, каза Петкова.



По думите ѝ проектът на одитния доклад вече е изготвен и е предоставен както на настоящото ръководство на АПИ, така и на бившите ръководители, чиято дейност е била обект на проверката.



„От тази информация разбираме, че митът на управляващите от „Прогресивна България“ за фактури в чекмеджета също рухва. Такива фактури не са установени. Няма издадени такива фактури, няма приети от Управителния съвет и утвърдени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати. Това на практика потвърждава нашата теза и информацията, която получихме за манипулиране на данни“, заяви Петкова.



Тя изрази надежда ЕК да предприеме съответните мерки. „Няма как в името на теснопартийни цели да се жертва авторитетът на страната и на нашите национални и европейски институции само за да могат едни хора да оправдаят тезите си от предизборната кампания за тежкото наследство, за фактури в чекмеджета и всякакви други подобни твърдения“, подчерта депутатът.



Народният представител от ГЕРБ Николай Нанков обясни процедурата за удостоверяване на извършените дейности и заяви, че според информацията от доклада липсват надлежно одобрени сертификати и издадени фактури.



„Дори една дейност в рамките на публична организация да бъде извършена през съответната календарна година, нейното приемане се удостоверява с издаването на сертификат. Сертификатът се изготвя от съответното звено и влиза в сила, когато, в случая с АПИ, бъде приет от Управителния съвет и подписан от упълномощено лице“, обясни Нанков.



„В доклада, изготвен от Сметната палата, категорично е видно, че за тези извършени дейности няма издадени сертификати, подписани по надлежния ред и приети от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Още повече, както колежката Петкова спомена, няма издадени фактури, камо ли фактури в чекмеджета, за които някои колеги говорят през последните пет-шест месеца“, заяви той.

„Тези фактури в чекмеджета са в нечии глави, но не са в правния мир“, заключи Николай Нанков.