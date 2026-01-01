На 25 октомври българските граждани избират президент и вицепрезидент. Близо 6,6 милиона души имат право на глас, като за 46 001 от тях това са първите избори, в които могат да участват. Гласуването е основно машинно, а хартиени бюлетини се използват само в определени секции.

Изборният ден започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа.

Как да проверите къде гласувате, какви документи са необходими и как се отбелязва вотът - стъпка по стъпка.



На президентските избори ще бъдат използвани общо 11 622 машини. Машинно гласуване има в 9373 избирателни секции в страната, като в 2249 от тях са поставени по две устройства.



Право да гласуват имат всички български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.





Къде се гласува с машина и къде с хартиена бюлетина?



Във всички избирателни секции с 300 и повече избиратели по списък гласуването е машинно.



С хартиена бюлетина се гласува само:

В секции с по-малко от 300 избиратели по списък.

В секции с подвижна избирателна кутия.

В лечебни заведения, домове за възрастни хора и специализирани социални институции.

На плавателни съдове под българско знаме.

В определени секции извън страната, в които има под 300 подадени заявления или под 300 гласували на предходни избори.

При преустановяване на машинното гласуване по технически причини в изборния ден.



В секциите с машинно гласуване избирателите не могат да избират дали да гласуват с машина или с хартиена бюлетина.



Как се гласува с машина – стъпка по стъпка?

При влизане в избирателната секция представяте личната си карта на член на секционната избирателна комисия (СИК). Получавате специална карта с надпис „Избирател“, с която се активира машината.

представяте личната си карта на член на секционната избирателна комисия (СИК). Получавате специална карта с надпис „Избирател“, с която се активира машината. Поставяте картата в машината.

Картата се поставя в устройството с чипа нагоре. На сензорния екран се появява електронната бюлетина с кандидатските двойки за президент и вицепрезидент.

Докосвате квадратчето срещу имената на предпочитаните от вас кандидати за президент и вицепрезидент.

Натискате бутона „Преглед“. На екрана се показва направеният избор. Ако сте допуснали грешка, можете да се върнете назад и да промените избора си.

Ако всичко е правилно, натискате бутона „Гласуване“, с което окончателно потвърждавате вота си.

След потвърждаването машината показва съобщение, че гласуването е приключило, и отпечатва контролна разписка, на която е отразен направеният избор.

Проверявате дали върху разписката е отбелязан правилният избор. Подавате я на член на СИК, който поставя печат. След това пускате разписката в специалната кутия за машинно гласуване.

Връщате картата с надпис „Избирател“, подписвате се в избирателния списък, получавате обратно документа си за самоличност и напускате секцията.



Важно: След окончателното потвърждаване на избора не можете да гласувате повторно.



Контролните разписки от машините се събират в отделна кутия, различна от тази за хартиените бюлетини. След края на изборния ден секционната комисия извършва контролно преброяване на разписките за проверка на отчетените резултати.





Как се гласува с хартиена бюлетина – стъпка по стъпка?

След като представите документа си за самоличност, член на СИК откъсва бюлетина от кочана, поставя печат на гърба ѝ и ви я предоставя.

Можете да проверите дали номерът на контролния отрязък съответства на номера на кочана.

С химикал, пишещ в синьо, поставяте знак „Х“ или „V“ в квадратчето срещу имената на избраната кандидатска двойка.

Не трябва да поставяте други знаци, да изписвате думи, букви, цифри или да правите рисунки върху бюлетината. Това може да направи гласа ви недействителен.

След като отбележите избора си, сгъвате бюлетината така, че да не се вижда за кого сте гласували.

Подавате сгънатата бюлетина на член на секционната комисия. Той поставя втори печат на гърба ѝ, откъсва контролния отрязък и ви я връща.

Преди това проверявате дали на гърба ѝ има два печата.

Полагате подпис в избирателния списък, получавате обратно документа си за самоличност и напускате помещението.